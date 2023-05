El Gobierno admite demoras en la obra de la ruta 9 y 306

Desde hace varias semanas se instaló la polémica por el estado de avance en las obras de la Autopista Tucumán - Termas de Río Hondo. La empresa Conorvial había solicitado la neutralización de las obras dado que hasta el mes de marzo no había podido sortear numerosos inconvenientes para progresar con la nueva traza. Los reclamos estaban centrados en la falta de expropiaciones, la falta de aprobación de uno de los puentes que se tienen que construir y en que la empresa Edet traslade ciertas estructuras del tendido eléctrico para que las máquinas puedan ejecutar de los trabajos.

Desde la oposición aseguraron que la obra estaba paralizada, pero desde el gobierno provincial salieron a desmentir dicha situación. Lo cierto es que actualmente es fuerte el contraste en la actividad que se observa hacia el lado tucumano y hacia el lado santiagueño. En la vecina provincia, el movimiento de maquinaria de obreros es intenso mientras que en Tucumán sucede todo lo contrario.

En el inicio de esta semana el periodista Álvaro Aurane presentó en Los Primeros documentación oficial en la que se constata que las demoras aún persisten y que la redeterminación de precios de tres kilómetros de la autopista ya cuestan $4.600 millones, el doble de su presupuesto inicial.

La respuesta del gobierno provincial

A falta de las declaraciones del gobernador Juan Manzur, el vice salió a dar explicaciones. “Hay demoras, pero nunca paralización”, dijo Osvaldo Jaldo a La Gaceta.

"La obra de la autopista a Las Termas se está ejecutando, quizá no al ritmo previsto. Quizá no al ritmo que quisiéramos, pero han surgido imprevistos. Imprevistos que, si no los hacemos (sic), evidentemente no estaremos haciendo bien las cosas", siguió.

"Esos imprevistos están escritos en los pliegos, en los contratos. Es lo que surgió: un imprevisto en el tramo que tiene mayor cantidad de obras de infraestructura, que es el más difícil y el más costoso”, desarrolló.