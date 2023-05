Desde moverse en silla de ruedas hasta olvidar sus canciones, meses atrás diversos rumores sobre la salud mental de Julio Iglesias comenzaron a circular por las redes sociales. Sin embargo, lejos de toda especulación, el cantante de 79 años reveló cómo se encuentra y hasta mostró una reciente foto.

El artista comenzó su descargo explicando el enojo que le producían las distintas versiones, para luego terminar con los rumores y detallar su estado actual: “Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para la gente que me quiere de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”.

Al mismo tiempo, el autor de ‘Me Olvidé de Vivir’ apuntó contra quienes alimentaron estos rumores: “No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad”.

Por último, para mostrar una imagen actual, el artista acompañó su carta con una foto. En la misma luce una camisa blanca y hasta un bigote, el cual explicó que tiene un significado especial: “Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre”.

Meses atrás los rumores comenzaron a circular por toda Iberoamérica, alimentados por el hermetismo y las distintas versiones. Como si fuera poco, uno de sus mejores amigos, Juan Alberto Mateyko, se vio superado por la situación y publicó un mensaje, que luego borró. “Qué anda pasando Julito, por qué tanto silencio, por eso tantas conjeturas. Rial dijo que el Puma Rodríguez al salir de tu casa afirmó que te vio en silla de ruedas. Salió Daniel Scioli a desmentir al Puma, pero eso salió en todos los medios. Como amigo te sugiero que salgas, da la cara, la gente me pregunta sabiendo de nuestra amistad y yo digo, ‘no sé’. ¿Qué anda pasando Julio?”, había escrito el reconocido locutor.

A fines de marzo, Carlos Nuño, cantante español cercano al equipo de trabajo de la leyenda de la balada, también se refirió a la salud de Iglesias. En medio de una entrevista en Colombia, el artista habló sobre el intérprete de temas como ‘Mal acostumbrado’ y ‘Me olvidé de vivir’ para referirse a su estado de salud.“La está pasando mal”, expresó.

“Julio está mayor, está enfermito. De joven sufrió un accidente muy trágico donde se le rompieron varias vértebras de la columna y eso le ocasionó una operación por la cual ha caminado, se le ha visto en los escenarios o haciendo entrevistas, con dificultad. Todo el mundo sabe que una operación de la columna vertebral ocasiona malestar, repercusiones sobre el caminar, la fuerza y la integridad muscular. Eso le ha ocasionado estar hoy en día sufriendo muchísimo con sus dolores de columna, creo que se ha vuelto, incluso, a operar de nuevo la columna, ha sido difícil y complicado para él”, expresó Nuño y se refirió al accidente de Iglesias en el año 1962.

“Lleva muchos años apartado, ya prometió no volver a grabar, es decir, se retiró del mundo de las grabaciones... no quiere hacer conciertos, no quiere hacer tours; el último que trató de hacer fue en Monterrey (México), sufrió un dolor tan grande en la columna que tuvieron acortar el concierto. La está pasando mal, pero hay que estar apoyándolo moralmente”, concluyó en la mencionada entrevista.

Por ese entonces, Julio Iglesias había destacado que ya estaba escribiendo sus memorias, hecho que le producía mucha nostalgia y que lo llevaba a recorrer hermosos recuerdos: “Por fin estoy empezando a escribir mis memorias ojalá que no pare, y sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás; sin embargo, sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida. Cuando escucho esta canción sonrío y me lleno de recuerdos, qué gran suerte es conocer los dos sentimientos para aprender a vivir”.