El final de la historia de amor entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister llegó en diciembre del año pasado, luego de que él ganara la Copa del Mundo y celebrara la Navidad y su cumpleaños en La Pampa. La joven influencer abandonó la casa que compartían en Inglaterra y empezó una nueva vida en Buenos Aires. “Es un proceso muy largo, justo me estoy mudando y tengo un quilombo porque tengo cajas por todos lados y es un desastre. Creo que me adapto todo”, dijo Mayan semanas atrás en una entrevista que le realizaron en Intrusos (América).

Ahora, Mayan volvió a hablar con el programa que conduce Florencia de la V, luego de que el futbolista de la selección argentina se mostrara públicamente con su nueva novia, Ailén Cova, quien era amiga de de su ex.

Traición

“¿Fue una traición?”, le preguntaron a la influencer y ella asintió. Y agregó: “Todo lo que pasó desde el primer momento a hoy, nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla”. “¿Es una pesadilla?”, repreguntó el cronista. “No quiero tratarlo así porque es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”, dijo Camila.

“¿Creció en número de tus seguidores en Instagram a partir de tu separación?”, le preguntaron. “Sí, aparecieron muchos mensajes lindos de apoyo, eso está bueno. Ya venía de una exposición alta por el tema del Mundial”, contestó Camila, quien a la vez dijo que desde la separación del futbolista se dedica a ser “influencer de moda y para haber arrancado hace poco me va bien”.

“Creo que es algo que lo tengo que ir manejando y viendo cómo se va desarrollando. Lo quería hacer hace un montón, no lo hacía antes porque no me terminaba de soltar y no encontraba el momento, me daba vergüenza”, agregó Camila.

Por otra parte, y en medio de todo este ruido, Camila recibió una buena noticia. Es que en los últimos días llegó a su hogar Kim, la perrita que criaba junto a Mac Allister, cuando convivían en Inglaterra.

El reencuentro

En las últimas horas, Kim llegó a la Argentina desde Inglaterra y no paraba de mover su rabo al recibir los besos y abrazos de su ama. Camila compartió una postal de este especial momento en sus redes sociales, luego de publicar algunas fotos y videos que documentaron el esperado reencuentro. “Llegó la reina”, escribió Camila acerca del animal que no veía desde hacía cuatro meses.

Cuando Camila habló por primera vez del tema, el cronista de Intrusos quiso saber si está soltera o conociendo a alguien. “No, estoy soltera. Creo que si se da es buenísimo y si no se da también. Hoy mi prioridad es estar bien y acomodarme. Después todo va surgiendo”, respondió la joven. “Fue todo muy raro y difícil. No me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí, fue muy loco y fuerte”, agregó Mayan.

Sobre lo que ocurrió en su noviazgo con el jugador de la Selección, Camila señaló: “Muchas chicas me escriben y me dicen: ‘Cami me pasó algo parecido a vos… no puedo creer que estés tan bien o cómo hacés tantas cosas…’ Es contantemente ir avanzando y creciendo y darte cada uno los momentos de si tenés que estar mal, si querés estar con un amigo, si necesitas estar solo, si querés salir, si querés estar bien o si querés ir a un evento…”.