Snapchat lanza una función que opera bajo el mismo entorno del chatbot My AI, la cual permite crear imágenes, tener inteligencia artificial en chats grupales y recomendaciones de lugares y sugerencias de Lens.

Con el generador de imágenes se busca dar una herramienta en la que el usuario envía una fotografía y la plataforma responde con otra. Una opción que puede tener un uso enfocado al entretenimiento pero que se podría aprovechar de otras maneras.

El CEO de Snapchat, Evan Spiegel, dio algunos ejemplos de cómo utilizar esta nueva función. Uno de ellos es tomarle una foto a las verduras o frutas para que la inteligencia artificial genere una recomendación de una receta que se podría hacer con esos productos.

Esto abre las posibilidades a que se generen otros tipos de contenidos, como ayuda para buscar ropa o ideas de diseño con elementos que el usuario tiene cerca. Por lo que la efectividad dependerá de la creatividad de cada uno.

La aplicación también mostró esta nueva función como una forma de divertirse con la inteligencia artificial, subiendo fotos de las mascotas para que el sistema genere diseños divertidos, agregándoles colores o poniéndolos en escenarios diferentes.

Por ahora, solo está disponible para los suscriptores de Snapchat+ que tiene un costo de 4 dólares al mes y ofrece otras ventajas como la opción de fijar al mejor amigo, un indicador de Story Rewatch, íconos de aplicaciones personalizadas y un editor de temas.

Protección del contenido

Snapchat advierte que “todos los mensajes” compartidos con My AI “se almacenarán y podrán utilizarse para mejorar la experiencia del producto”, y aunque no dejaron claro cuáles serán los estándares de privacidad, sí aseguraron que hay restricciones para evitar contenido no deseado.

“Se ha diseñado para evitar información tendenciosa, incorrecta, perjudicial o engañosa”, informó la aplicación, y complementó que la inteligencia artificial puede “producir errores”, así que no se debe “confiar en ella para recibir consejos”.

Estas advertencias llegan después de que surgieron informes de cómo My AI estaba generando conversaciones sobre sexo y alcohol con menores de edad, por lo que la aplicación prometió introducir información en su centro de controles parentales, Family Center, para ayudar a los padres a mantenerse al tanto de las interacciones de sus hijos con el chatbot.

Otras funciones del chatbot de Snapchat

Aunque la función de generación de imágenes es solo para suscriptores, el resto del chatbot con inteligencia artificial está para el resto de usuarios en la aplicación y esto es lo que permite hacer:

- Personalización: la aplicación permite que se pueda diseñar un Bitmoji, un personaje digital, personalizado para la IA, ponerle un nombre y empezar a chatear.

- Incorpora My AI a conversaciones con amigos: el chatbot podrá integrarse a cualquiera de las conversaciones que se tienen en la plataforma con amigos. Solo se debe mencionar My AI con un @ y hacerle una pregunta en nombre del grupo.

- Recomendaciones de Snapchat: My AI muestra recomendaciones de lugares desde el Mapa de Snaps. Por ejemplo, se puede pedir al chatbot que sugiera actividades de fin de semana para la familia o que recomiende el mensaje perfecto para felicitar a un amigo por su cumpleaños o por cualquier festividad.