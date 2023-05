Desde junio rige un aumento en la Visa para ingresar a Estados Unidos, según informó días atrás el Departamento de Estado de dicho país. Este incremento impactará tanto en las tasas para visados de visitante por negocios o turismo (B1/B2s y BCCs), y otros NIVs no basados en peticiones como los visados de estudiante y de visitante de intercambio; como en las de comerciantes con tratado, inversor con tratado y solicitantes con tratado en una ocupación especializada (categoría E).

Inicialmente, los nuevos montos entrarían en vigencia a partir del 30 de mayo. Sin embargo, hubo un aplazamiento de la fecha y ahora comenzarán a aplicarse el 17 de junio. Según consignó El Nuevo Herald, el atraso responde a complicaciones administrativas, debido a que la regla final llegó al Senado estadounidense el 17 de abril y las normas federales establecen que debe contar con un período de 60 días.

A través de un comunicado con fecha del 26 de mayo, la Embajada norteamericana en Argentina informó acerca de los nuevos costos. No obstante, dichos cambios no solo aplican para los argentinos, sino también para los ciudadanos de otros países.

📌 Información importante sobre VISAS:



Se aplazó la fecha para la aplicación de nuevas tarifas para Visas de No Inmigrante. A partir del 17 de Junio, entrarán en vigencia las nuevas tarifas.



🧵 Abrimos hilo con las categorías más frecuentemente requeridas y sus incrementos: pic.twitter.com/yrEQAYsQzP — Embajadaeeuuarg (@EmbajadaEEUUarg) May 31, 2023

Cuál es el nuevo costo de las visas para EE.UU.

De acuerdo con la publicación de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, aquellos que quieran viajar por negocios o turismo, bajo la clasificación B1/B2, pasarán de 160 a 185 dólares. De esa manera, las visas para estudiantes de intercambio también experimentarán el mismo aumento, es decir, de 160 a 185 dólares.

Varias personas caminan frente a la bandera de Estados Unidos dentro de Oculus, parte del centro de transporte del World Trade Center

En ese orden, la tarifa para ciertos tipos de visas de no inmigrantes basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) se incrementará de 190 a 205 dólares.

Asimismo, las visas para establecer relaciones comerciales en Estados Unidos incrementaron de precio. Las tarifas para comerciantes por tratado comercial (E-1), inversionistas por tratado comercial (E-2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E-3) se incrementarán de US$205 a US$315.

En ese mismo comunicado también se explicó que las nuevas tarifas respondían al costo real que implicaba ofrecer los servicios, y que fueron decididas luego de hacer un estudio de costos. “Las tarifas para la mayoría de las visas de no inmigrante que no están basadas en peticiones fueron actualizadas por última vez en 2012, y algunas otras tarifas de visas de no inmigrante fueron actualizadas por última vez en 2014″, se leyó en el texto, donde luego se agregó que otras tarifas consulares no se verían afectadas por esta decisión, incluida la exención de la tarifa obligatoria de dos años de residencia para ciertos visitantes de intercambio.

Para aquellos que planeen visitar Estados Unidos, es importante recordar que los montos anteriormente indicados deben pagarse cuando se inicia el trámite migratorio, de lo contrario, no se podrá avanzar en el proceso. El dinero no es reembolsable, incluso en los casos en los que al solicitante le sea negada la visa.