La Sub 20 de Nigeria arrancó con desventaja para el choque ante Argentina: ¿qué pasó?

El seleccionado argentino Sub 20 de fútbol jugará este martes contra Nigeria, en San Juan, por los octavos de final del Mundial de la categoría, que concluirá el 11 de junio cuando se dispute la final en el estadio Único Diego Maradona, en La Plata.

El estadio San Juan del Bicentenario será la sede del partido que comenzará a las 18, con el sueco Glenn Nyberg como árbitro y transmisión de la TV Pública, TyC Sports y Directv Sports



NIGERIA ARRANCÓ CON DESVENTAJA ANTE ARGENTINA



La Selección Argentina Sub-20, que viene demostrando un gran nivel en los primeros tres partidos, se juega mucho ante Nigeria en los octavos de final, y si bien el partido aún no comenzó, ya se empezó a disputar en la previa. El combinado africano tuvo muchas complicaciones para llegar a San Juan y en las redes sociales explotó el debate ¿Fue con intención?

¿Qué sucedió? El avión que debía trasladar al rival de la Albiceleste tenía horario de salida para las 9 de la mañana del lunes. Sin embargo, el mismo fue demorado y terminó saliendo para San Juan a las 18. Así, el conjunto africano llegó a la sede del partido ya entrada la noche y no pudo entrenar ese día.

ENOJO EN NIGERIA 😡🇳🇬



📌 El plantel africano debía llegar 9 AM de ayer a San Juan, pero el vuelo se demoró 9 horas y el plantel llegó de noche



💬 "No se dio ninguna explicación por el retraso", sentenció la Federación Nigeriana. El equipo perdió un entrenamiento



👉… pic.twitter.com/RBAbtkJwcM — Diario Olé (@DiarioOle) May 31, 2023

CÓMO VER EN VIVO ARGENTINA VS NIGERIA POR OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB 20

La televisación estará a cargo de TV Pública, TyC Sports y Directv Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

En caso de empate en el tiempo reglamentario, se jugará una prórroga de dos tiempos de quince minutos cada uno y en caso de persistir la igualdad, la clasificación se definirá con tiros desde el punto penal.

El ganador jugará el próximo domingo en Santiago del Estero contra Ecuador o Corea del Sur, que se medirán el jueves en el estadio Madre de Ciudades de la capital santiagueña.

PROBABLES FORMACIONES

Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo o Tomás Aviles, Valentín Gómez y Valentín Barco; Mateo Tanlongo y Máximo Perrone o Federico Redondo; Brian Aguirre, Valentín Carboni, Matías Soulé o Luka Romero; y Alejo Veliz. DT: Javier Mascherano.

Nigeria: Kingsley Aniagboso; Daniel Bameyi, Abel Ogwuche, Benjamin Fredrick y Solomon Agbalaka; Daniel Daga y Victor Eletu; Emmanuel Umeh, Samson Lawal, Jude Sunday; y Salim Lawal. DT: Ladan Bosso.