"Vamos a terminar la autopista a Las Termas"

El secretario de la Unidad Belgrano-Norte Grande, Sisto Terán Nougués (FdT), rechazó las críticas de la oposición por las demoras en la obra de la autopista San Miguel de Tucumán-Termas del Río Hondo. Ofuscado, consideró que se le está dando un uso político al tema por el contexto electoral. “La misma gente que no hizo ninguna obra por Tucumán en cuatro años es la que quiere interpretar cualquier retraso como una mala gestión”, disparó. Opinó que lo importante es que la obra se concrete, algo que -aseguró- ocurrirá. “Que los tucumanos se queden tranquilos que vamos a terminar la obra”, afirmó.

El ex legislador dialogó con LA GACETA luego de numerosas críticas que lanzó la oposición, principalmente a través de las redes sociales, en las que mencionó que los trabajos están paralizados. “La obra sigue en marcha. No hay retrasos de pagos de parte de la Nación”, aseveró. Y añadió: “nosotros queremos hacer obras y la oposición no quiere que se hagan. Ellos festejan cuando se produce un problema”.



“Cosas normales”

Tal como vienen explicando la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad, Terán Nougués insistió con que el Tramo III de la autopista (acceso sur a San Miguel de Tucumán, obra financiada con dineros nacionales) presenta una complejidad no deseada que generó retrasos en la ejecución de las tareas. “Son todas cosas normales dentro de una obra”, dijo. Y embistió contra la oposición: “es la quinta vez que vienen con el mismo tema. Es como que están muy felices con que se pare la obra. ¿Acaso no son tucumanos?”.

El funcionario de la Unidad Belgrano-Norte Grande explicó que al proyecto ejecutivo, una vez que se licita, hay que transformarlo luego en ingeniería de detalle, verificando in situ lo proyectado. En ese sentido, remarcó que la creación de un puente sobre el río Salí es muy complejo. Comentó que ya se hicieron tres estudios de suelo y que deben hacerse muchos más para asegurar que cuente con la seguridad vial necesaria, pero que ya está en marcha. En cuanto a la liberación de la traza, dijo que se está resolviendo. Que en el 97% de los casos se han firmado los convenios y que están a la espera de los pagos. También indicó que están en vía de solucionarse las reubicaciones de las torres del tendido eléctrico.



Movida electoralista

Con un cargado tono de malestar en la voz, Terán Nougués continuó con su descargo contra la oposición, aunque evitó personalizar. “Toda la movida es electoralista. Una forma de trabajar en política es haciendo, trabajando. Otra es destacando los problemas que se generan al hacer. Que ellos hagan algo”, reprochó.

El funcionario del Ministerio de Obras Públicas de la Nación remarcó que es muy difícil trabajar en medio del proceso inflacionario que atraviesa el país, luego de una pandemia, pero también por las restricciones presupuestarias que son consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Encima esta gente lo único que hace es decir que va lento… Pero, ¿qué han hecho ellos? Que alguna vez digan qué podemos hacer para ayudar. ¿Qué han hecho cuando han sido Gobierno? ¿Nunca van a estar de acuerdo con ninguna política de Estado?”, cuestionó.



"Hemos tenido generosidad"

En ese sentido, Terán Nougués enumeró que con mucho esfuerzo y apoyo de la Provincia, los contratistas y el gremio de los obreros, se está construyendo en Benjamín Paz una nueva cárcel, luego de 100 años. Mencionó también que hay otras grandes obras en ejecución o que se concluyeron en Tafí Viejo, Alderetes, Famaillá, Bella Vista, Concepción y San Andrés y Yerba Buena, entre otras localidades. “Hemos tenido generosidad. Hemos hecho obras en jurisdicciones que nos son ajenas políticamente”, subrayó. En ese sentido, destacó como contraste a las críticas la colaboración y el apoyo que recibió del intendente Mariano Campero.

“Cada obra tiene su vida propia, sus características propias. Estamos trabajando en todos los casos, en temas que son y que no son de nuestra jurisdicción. Amo Tucumán y por eso me irrita cuando veo la mezquindad de la oposición que, en vez de mostrar lo que han hecho, ven qué defecto encuentran en lo que hacemos nosotros. No saben el daño que hacen”, cargó el ex funcionario.

Por último, el secretario de la Unidad Belgrano-Norte Grande apuntó contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la acusó de poner trabas por cuestiones electorales. “Que no nos obstaculice el Registro Civil ni las casas del Procrear. Los de la oposición lo único que hacen es poner palos en las ruedas”, reprochó.

Fuente: La Gaceta