Una casa de la localidad bonaerense de Almirante Brown explotó por un escape de gas y un hombre quedó atrapado debajo de los escombros. Los bomberos de la zona lograron rescatarlo y luego de trasladarlo al hospital en grave estado, murió.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 18:30 en una vivienda ubicada entre las cales Alvear y La Rioja, del barrio San José. De acuerdo a las primeras imágenes capturadas por Telenoche (eltrece), el primer piso del inmueble es el más afectado por la explosión.

La noticia del fallecimiento de Ceferino, un hombre de 97 años y dueño de la vivienda, fue confirmada por Crónica esta noche.

Según lo informado por los bomberos, el hombre quedó atrapado entre los escombros y el fuego luego de que del primer piso se derrumbara por completo. La explosión fue de tal magnitud que parte de la casa terminó en la vereda y llegó hasta la calle, donde se encuentra apostado el autobomba. Inclusive, el personal de bomberos tuvo que ingresar al lugar por la vivienda de al lado que sufrió daños a causa del estallido.

El dueño de la casa, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Zonal General Dr. Arturo Oñativia a causa de las graves heridas que sufrió y luego de unas horas, desde el centro de salud confirmaron su deceso.



Los bomberos tuvieron que ingresar por la vivienda de al lado. (Foto: Telenoche)



“Se explotaron los vidrios y los dos vehículos que estaban en el patio quedaron destruidos. Hay muebles dentro de mi casa, ropa, una tragedia espantosa. En mi casa estaban mi mamá, mi abuela, mi hermanito y mi sobrino al momento de la explosión, y cuando salieron era todo humo, no se podía saber que había pasado”, explicó Miranda, una vecina del lugar.

Los personas cercanas al domicilio señalaron que los bomberos tardaron en llegar y fueron ellos mismos quienes intentaron apagar el fuego, mientras la víctima fatal quedó atrapada debajo de una pared, con las piernas destrozadas.

Un hombre metió a su gato adentro de una estufa a leña, el animal murió y lo condenaron por maltrato

El violento hecho ocurrió en 2021 en la localidad neuquina de Senillosa. El agresor recibió 11 meses de prisión con cumplimiento condicional.

Un hombre mató a su gato tras meterlo en una estufa y fue condenado por crueldad animal. El hecho ocurrió en una comunidad mapuche cercana a la localidad de Senillosa, en Neuquén.

En una audiencia llevada a cabo este martes, las partes presentaron un acuerdo para que el acusado por dos hechos delictivos acepte cumplir una condena en suspenso. A la muerte de la mascota se le suma que también había robado áridos en varias oportunidades.

La Fiscalía detalló que la muerte del gato de cinco meses ocurrió el 22 de junio de 2021. En aquella oportunidad, el agresor agarró al animal y lo arrojó sin piedad al fuego de una estufa a leña.

El gato logró ser rescatado por otras personas que estaban en el lugar, quienes lo llevaron a un hospital veterinario. Sin embargo, nada pudieron hacer por las heridas que tenía.

La denuncia del hecho fue realizada mediante la aplicación AmVoz -desarrollada por el gobierno provincial-, que permite realizar denuncias por maltrato hacia los animales.

El segundo hecho sucedió en el mismo año, entre septiembre y noviembre, según indicó el portal local Río Negro. En ese momento, el hombre -junto a otras personas- robo áridos de un predio privado.

Por ambas situaciones, la Justicia de Neuquén le atribuyó los delitos de hurto simple y ejercer actos de crueldad hacia los animales, ambos en calidad de autor.

De acuerdo a lo que se estableció en la audiencia, se acordó una imposición de 11 meses de prisión con cumplimiento condicional y obediencia en varios requerimientos relacionados a su conducta.

Además, deberá fijar un domicilio, no volver a cometer delitos, no consumir de forma abusiva alcohol y drogas y no ejercer nuevamente actos de crueldad hacia los animales.