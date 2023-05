Macri cargó contra el "sistema corporativo y mafioso" de Tucumán

El ex presidente y referente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, arribó este martes a la provincia de Tucumán con la intención de darle impulso a la fórmula electoral que encabezan Roberto Sánchez y Germán Alfaro.

En medio de su agenda, que también incluye la presentación de su libro “Para qué: aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo”, se dio un tiempo para apuntar contra el sistema político de la provincia y el Poder Judicial.

“Este modelo político, que se inició con (José) Alperovich y que luego se fue consolidando, es un sistema corporativo, mafioso”, desafió. Y apuntó, en especial, contra el Poder Judicial. “Es un modelo que no permite el correcto funcionamiento de las instituciones; en particular, ejerce un control sobre la Justicia, con una Corte Suprema de Justicia de Tucumán integrada por funcionarios del Gobierno peronista”, agregó en una nota cedida al diario La Gaceta.



En un tramo de la entrevista le habló a los tucumanos. “No se tienen que resignar. Realmente hay una posibilidad de cambio y Tucumán debe ser parte de ese cambio. Invito a los tucumanos a que nos animemos a salir de esto, más allá de lo que repartan, como en cada elección. Hay un Tucumán que quiere salir”, afirmó.