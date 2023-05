Jorge Rial y María del Mar dieron su primera nota juntos

La relación salió a la luz a fines de abril y de la manera más inesperada. Luego de que Jorge Rial sufriera un paro cardíaco durante sus vacaciones en Colombia, por el que debió ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Country, en Bogotá, trascendió que no había viajado solo sino que estaba acompañado. Y que quien estuvo a su lado para asistirlo en ese momento tan crucial había sido su actual pareja, la escritora María del Mar Ramón.

Lejos de negar esta relación, ya en de regreso en el país y mientras continuaba con su recuperación, el conductor de Argenzuela confirmó que la joven colombiana de 30 años había sido “muy importante” durante el episodio en el que el mismo contó que estuvo “diez minutos muerto”. Sin embargo, hasta ahora, el periodista y la muchacha no habían sido visto juntos. Y este lunes, por primera vez, se mostraron paseando por las calles de Palermo y hablaron con Alejandro Castelo para LAM.

Viento en popa

“Estamos bien, salimos a comer. Yo estoy mejor, tratando de recuperar un poco la voz. Estoy caminando y haciendo ejercicios de voz todos los días. También descansando, que es lo principal”, comenzó diciendo Rial. Y luego aseguró que la había visto “muy bien” a María del Mar en la nota que había dado días atrás para el programa de Ángel de Brito en la que había dicho: “Nos conocimos porque no es tan grande el mundo. Es un pañuelo, nos vamos cruzando todos y todas”.

¿Cómo se conocieron realmente? “No se puede saber, nos conocimos y punto. Había una gran admiración mía. Yo ya sabía quién era y me gusta mucho lo que hace. Después, vino todo lo demás”, explicó el periodista sin querer ahondar en detalles. Pero después dejó en claro que la atracción no había sido solo desde lo intelectual. “Hubo de todo. Es hermosa también. Y se dieron un conjunto de cosas en momentos especiales”, agregó.

Luego, el cronista le preguntó si se trataba de una relación “sin etiquetas” o si ya se podía decir que eran “novios”, dado que según se supo estarían juntos desde el mes de febrero. “Novios suena antiguo, suena a Poné a Francella”, bromeó haciendo alusión al programa de humor de Guillermo Francella de principios de los 2000.

En ese momento, Castelo recordó que, tras su separación de Romina Pereiro, Rial le había dicho que antes de casarse de nuevo se pegaba “un tiro en los pies”. Y le preguntó si seguía en la misma postura. “Coincidimos los dos en eso”, señaló Jorge mirando a su pareja para darle pie a su respuesta. Y María del Mar remató diciendo: “Antes de yo casarme me pego un tiro en los pies, no sé vos”. “Yo en los huevos”, concluyó el periodista con una carcajada.

Cabe recordar que hace diez días, durante su visita al programa que conduce en C5N, Rial había asegurado: “María es mi pareja, nos conocemos hace un tiempo largo, muy largo... Y nada más. Ella tiene su vida y yo no quiero mezclar las cosas. Se apareció todo por esto, pero estuvo al lado mío todo el tiempo. Estuvo al lado mío cuando me pasó lo que me pasó, vio todo lo que me pasó. La sufrió. Por suerte tiene una familia bárbara que la bancó a ella y me bancó a mi también. Pero no quiero mezclar. Aprendí que mi vida privada no es tan importante, ya pasé por todo eso. Y ella es de otro palo, tiene otro perfil. Es una escritora excelente. Fue el momento más difícil de mi vida y ella estuvo ahí, todo el tiempo. Yo me desperté y vi la cara de ella, la cara de Morena y también la de Rocío. Lamentablemente se dio a conocer en medio de esta circunstancias, el torbellino te lleva hacia adelante...”.