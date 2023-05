Keanu Reeves es un artista con todas las letras. Además de romperla actuando en pelis como Matrix o John Wick, también es músico y, antes de alcanzar la fama, tuvo una banda llamada Dogstar. En las últimas horas, el grupo volvió a los escenarios y el resultado quedó registrado en varios videos que circulan en las redes.

Dogstar se presentó el fin de semana en el Festival BottleRock, en el condado de Napa, en California. Interpretaron 12 canciones de sus dos discos de estudio, un EP y también incluyeron temas nuevos que podrían estar incluidos en su próximo álbum.

Poco antes de tocar, Keanu tuvo un mano a mano con la prensa y dijo que Dogstar es algo que forma parte de su vida y que echaba de menos tocar con sus compañeros de banda. “Extrañaba tocar juntos, extrañaba escribir juntos, extrañaba hacer shows juntos. Llegamos a un punto en el que ya no tocábamos, y lo extrañé”, explicó Reeves a Billboard.

Y agregó: “Una vez que comenzamos a tocar, se sintió bien y realmente positivo y creativo. Fue como, ‘Está bien, hagamos que esto suceda’”. La pregunta que se dispara es la obvia: ¿saldrán de gira? ¿Vendrán a la Argentina?

Dogstar: la reunión después de más de dos décadas

Dogstar anunció su separación en 2002. Hasta ese momento, Keanu Reeves tocaba el bajo y estaba acompañado del baterista Robert Mailhouse y el cantante y guitarrista Brett Domrose. Al parecer, los compromisos del actor hicieron imposible que el proyecto continuara.

Antes de la separación, Dogstar lanzó dos discos de estudio: Our Little Visionary, en 1996 y Happy Ending, en 2000. El final, aparentemente, no fue en malos términos y ahora Keanu podría dedicarle unos meses a la música.