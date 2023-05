La orca vengadora que se volvió viral por atacar veleros

Gladis es el nombre de la orca que se volvió tendencia en Twitter por su insólito comportamiento en el estrecho de Gibraltar.

Según videos que circulan en redes, le está enseñando a otras de su misma especie a atacar embarcaciones, con fines vengativos.

Gladis se hizo conocida cuando turistas británicos denunciaron que un grupo de orcas pasó más de una hora atacando su bote, cuando navegaban por las aguas que separan el continente europeo del norte africano.

Gladis atacó al menos a 29 botes

Según una versión publicada por National Geographic (en base a un artículo de la revista especializada Marine Mammal Science), White Gladis (el nombre completo de la orca en cuestión), habría sufrido un incidente traumático con un barco años atrás. Con la intención de vengarse de los humanos y de liberar su hábitat de las invasivas naves, entrenó a sus compañeras para golpear embarcaciones y desde 2020 se dedican a ahuyentarlas de la zona. Según los medios británicos, en cuatro meses se reportaron 29 ataques.

Cuando la historia trascendió en redes, personas de todo el mundo comenzaron a expresarle su apoyo a Gladis, convirtiéndola en viral.

Por supuesto, Twitter Argentina no se quedó atrás y expresó su solidaridad con la orca que se dedica sobre todo a atacar británicos adinerados, quienes circulan en fastuosos yates por el espacio marítimo también conocido como "el callejón de las Orcas". Entre memes y chistes, los usuarios convirtieron a Gladis en "ícono del proletariado". "Duro Gladis contra los imperialistas", "No, terapia no, Gladis quiere venganza", "Gladis conducción", fueron algunas de las frases con las que se celebró la actitud de la orca vengadora.

Además de las clásicas películas de la saga "Liberen a Willy", que presentan versiones un poco más edulcoradas, son conocidos casos reales de orcas que se han vengado de los humanos por traumas de cautiverio. El más famoso es el de Tillikum, una orca de Mundo Marino en Estados Unidos que mató a varios entrenadores, y que fue abordado en el documental "Blackfish".