La lista de convocados por Lionel Scaloni a la Selección argentina ya contaba con varias sorpresas, pero el director técnico campeón del mundo se había guardado un as bajo la manga: citó a un futbolista a último momento.

El jugador en cuestión es Facundo Buonanotte, compañero de Alexis Mac Allister en el Brighton de Inglaterra. Si bien se quedó con las ganas de vestir la camiseta albiceleste en el Mundial Sub 20 porque su club y la AFA no se pusieron de acuerdo con la fecha del viaje, podrá desquitarse gracias a este llamado sobre la hora.

El joven surgido en Rosario Central compite en la Premier League, para muchos considerada como la mejor liga del mundo. Al haber sumado muchos minutos en los últimos partidos, incluso siendo titular en varios, el entrenador consideró que debía sumarse al plantel.

El volante de la Sub-20 había sido desafectado de la selección tras el golpe que sufrió en el primer partido del Sudamericano. (Foto: Instagram @facubuonanotte_)



Distintos futbolistas juveniles fueron convocados en todo el ciclo de Scaloni. Citar jugadores inexpertos para que vayan conociendo al grupo, amén de que les toque jugar o no, fue una costumbre de este cuerpo técnico.

El director técnico tiene la posibilidad de sumar más hombres y no se descarta el llamado a alguno de los chicos que están disputando el Mundial Sub 20. Buonanotte y Alejandro Garnacho podrán debutar así con la Selección argentina mayor luego de que sus clubes no los dejaran disputar la Copa del Mundo juvenil en el país.

Final de la Europa League: quiénes son todos los campeones de la historia



El Sevilla aparece primero en la nómina con seis títulos conquistados: por debajo lo siguen el Inter, la Juventus y el Liverpool, que poseen tres trofeos en sus vitrinas.

Después de la gesta histórica conseguida por la Selección en Qatar, los jugadores argentinos atraviesan un gran presente en el Viejo Continente. Así, en el marco del epílogo de la temporada, el Sevilla y la Roma se enfrentarán el miércoles 31 de mayo, a partir de las 16, para dirimir al campeón de la UEFA Europa League. El torneo, que está en un segundo escalón en cuanto a importancia a nivel continental, se estrenó en 1971 pero utiliza la actual denominación desde 2009.

En sus comienzos se la conoció como Copa de la UEFA. Cuando se dio el cambio de denominación, los organizadores tomaron la determinación de unificar la antigua Copa UEFA con la Copa Intertoto, que funcionaba como clasificatoria al certamen.

Europa League: los campeones con el actual formato y nombre

La final de 2010, que lo tuvo al Kun Agüero como protagonista junto a Diego Forlán, acabó 2-1 a favor del Atlético de Madrid sobre el Fulham de Inglaterra. Un año después, en la temporada 2010/11, se consagró el Porto de Radamel Falcao tras vencer 1-0 al Sporting Braga en Dublin. Ya en la 2011/12, el Aleti volvió a triunfar de la mano del colombiano: derrotó 3-0 al Athletic de Bilbao de Marcelo Bielsa en Bucarest.

La 2012/13 lo tuvo como gran animador al Chelsea, que venía de levantar la Champions League y que, con Rafa Benítez como DT, derrotó 2-1 al Benfica de Portugal en Ámsterdam. En la siguiente edición de la competición, cuya final tuvo sede en Turín, los lusos cayeron nuevamente por penales ante el Sevilla después de igualar 0-0. Los andaluces también se consagrarían en la 2014/15: fue 3-2 frente al Dnipro de Ucrania en Varsovia.

El Sevilla lograría el tricampeonato en la 2015/16 tras abatir 3-1 al Liverpool en Basilea, pero la racha se cortaría la temporada siguiente: allí, el Manchester United de José Mourinho se impuso al Ajax por 2-0 en Estocolmo. En Lyon, en la 2017/18, el Atlético del Cholo Simeone mostró todo su poderío y goleó 3-0 al Olympique de Marsella.

Un año después, el Chelsea se coronó por segunda vez en su historia tras ganarle en el clásico al Arsenal por 4-1 en Bakú. En Colonia, en la 2019/20, el Sevilla seguiría sorprendiendo a todos en el marco de un torneo poco ortodoxo, que se disputó a puertas cerradas debido a la pandemia de Covid-19: los de Julen Lopetegui derrotaron 3-2 al Inter de Milán.