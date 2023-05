Daniel Scioli avanza con su campaña para ir a las PASO

Los últimos movimientos del kirchnerismo no cambian la estrategia de Daniel Scioli. Decidido a participar de las PASO del Frente de Todos incluso si Cristina Kirchner designa una fórmula “a dedo”, el embajador argentino en Brasil busca avales y ya arma listas completas en todos los niveles -desde la presidencia hasta los concelajes-. Arma su estrategia junto a Victoria Tolosa Paz, su posible candidata a gobernadora en la Provincia de Buenos Aires.

Según se pudo saber, el exgobernador ya tiene todo arreglado para que la ministra de Desarrollo ocupe el lugar de precandidata para suceder a Axel Kicillof.

Este lunes, el diplomático salió públicamente a afirmar que tiene “una decisión muy clara y un propósito de democratizar” el PJ. “Si gano las PASO, voy a ir al punto de encuentro, no solamente de todos los sectores de nuestro espacio político, sino también en búsqueda de los ciudadanos independientes, de los indecisos, que no quieren ni el camino de la dolarización ni dinamitar todo, sino que, sobre lo construido, seguir construyendo un mejor futuro para todos”, agregó.

“Hay una militancia silenciosa que se está despertando y quiere participar, por eso ya tenemos todos los avales y los candidatos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, además de un programa de gobierno”, señaló Scioli.

“A la hora de la verdad la sociedad se va a inclinar por una alternativa confiable, previsible, que tenga capacidad para hablar con todos los sectores. No busco un posicionamiento para negociar. Conmigo operativo desánimo, no. Después de haber sido vicepresidente de la Nación, tres veces diputado nacional, secretario de Turismo y Deportes, dos veces gobernador, siendo reelecto con más votos de la historia, y luego de reconstruir la relación con Brasil, no necesito ningún posicionamiento personal”, disparó.

Daniel Scioli junto a Victoria Tolosa Paz, su precandidata a gobernadora de Buenos Aires. (Foto Twitter / @vtolosapaz)

El exgobernador bonaerense fue el único precandidato presidencial por el oficialismo que no estuvo presente en el acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en la Plaza de Mayo.

Consultado sobre su relación con la ministra (de Desarrollo Social) Victoria Tolosa Paz, quien suena como posible candidata a gobernadora, Scioli respondió: “Con la ministra, conocedora profunda de la provincia de Buenos Aires, coincidimos en la visión de la provincia y del país que se viene. Tenemos el programa con una agenda muy clara, que es un camino diferente al que proponen otros espacios políticos”.

La funcionaria “albertista” también acelera en el armado: comenzó a juntar avales y adhesiones en su sitio web para poder presentar formalmente sus listas en las PASO.

“Te estamos pidiendo que nos apoyes para poder presentar nuestras listas en la PASO 2023. Cuando apoyas o adherís a que se pueda presentar una lista con Daniel y con Victoria estás manifestando que querés que haya apertura democrática en el peronismo, que estás apoyando la participación y que defendés el derecho que todos tenemos a competir y presentar nuestras propuestas en el seno de nuestra construcción del Peronismo en la Provincia de Buenos Aires y en el país entero”, dice el texto.