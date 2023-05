Condenaron a Fabio La Mole Moli por violencia de género

El exboxeador Eduardo Fabio Moli recibió una pena de dos años y dos meses de prisión por el delito de coacción, tras ser denunciado por violencia de género contra su expareja. La condena impuesta por la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba es de ejecución condicional, por lo tanto, el oriundo de Villa del Rosario seguirá en libertad.

La Mole Moli está imputado en el caso desde enero de 2019, luego de que Marta Galiano, con quien compartió una relación de 30 años, lo denunciara ante la Justicia por violencia física y emocional. Según el fallo, el cordobés quedó absuelto de lesiones leves por prescripción y violación de domicilio por beneficio de la duda dentro del mismo proceso.

La Justicia no le podía dar una pena superior a la que pedía la fiscalía. Además, cualquier condena menor a tres años es excarcelable en el país, aunque con una vida regida de pautas, como puede ser una restricción no menor a 300 metros.

Tras conocerse la sentencia, La Mole Moli dijo que está "de acuerdo" con el fallo, pidió perdón y remarcó: "Contento porque se terminó todo esto. Ya se acabó. Como lo dije, me voy a mi casa a seguir laburando porque tengo toda una familia que cuidar".

El descargo de Marta, la expareja de Fabio La Mole Moli

"Para mí le dieron poco le dieron. Ojalá que cambie y no me moleste. Yo vuelvo de trabajar y lo veo parado en la esquina. Yo quería verlo preso, pero no por mis hijos. Ahora lo vamos a tener que molestar con el ADN, porque dice que mi hija mayor (Marina) no es suya. Por eso vinieron los goles y lo denuncié. Mis hijos vieron la violencia acá dentro. A ellos no les hacía falta que la Justicia dijera que era culpable o inocente", declaró Marta en diálogo con AméricaTV.

