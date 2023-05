¿Marixa Balli fue la musa de "Lo mejor del amor"?

La historia tiene más de 20 años, pero en cada aniversario de la muerte del cantante Rodrigo vuelven a surgr una infinidad de anécdotas, algunas de las cuales refieren a los romances mantenidos y las mujeres que sentimentalmente fueron parte de su vida. Así entre otras, se nombra a Patricia Pacheco, madre de su único hijo, y a Alejandra Romero, la última pareja, además de Marixa Balli, una relación que comenzó más que oculta, pero con el correr del tiempo se fueron dando a conocer más detalles de ese tórrido romance.

Em la actualidad, la cantante de La cachaca se encuentra ejerciendo como panelista de LAM, y es en ese espacio donde, al cumplirse 50 años del nacimiento del Potro cordobés, comenzar a recordarse anécdotas. Una de ellas es la que refiere a que la morocha es la musa inspiradora del tema Lo mejor del amor, uno de los máximos hits del cuarteto en la argentina, y que refiere a la historia de amor vivida entre ambos.

En medio de ese panorama quienes tuvieron también posibilidad de dar sus impresiones sobre el tema fueron dos de los músicos de Rodrigo, uno de ellos Alberto Campos, quien también era su tío: “Él no era de enamorarse muy fácilmente. Puede haber tenido amores fugaces. Yo creo que las personas que conocimos fueron las importantes en su vida”.

Lo vivido no tiene archivo 🥊💓

esos lindos momentos 🎤🎼 pic.twitter.com/KIwacelZW1 — Marixa Balli (@BalliMarixa) May 29, 2023

Por su parte, Gustavo La Urraca Pereyra aclaró que “Su almohada era su única confidente, y la mujer más importante en su vida fue su madre. Marixa fue un gran amor de Rodrigo en su momento, pero después una chica más. Siento que fueron injustos con Marixa porque fue un gran amor de Rodrigo, eso es real, pero cuando se terminó, se terminó. Después sí, por ahí se veían, pero no era lo mismo que ese romance que tuvieron. Marixa hasta dice que le hizo la canción Lo mejor del amor”, aseguró.

Una vecina

También Tedi Tessel, otro de los músicos del Potro, se refirió a la historia de esa canción: “Se lo dedicó a una vecina de él que tenía una historia secreta con un señor, y entonces él pasaba siempre en el mismo horario, de ahí lo de ‘él pasa a verla a las seis’, y ahí nace la trama, la poesía, que después me la pasa a mí y armo los arreglos. Tampoco es que él se lo canta a una vecina, cuenta una historia de una vecina con su amante. Denegado totalmente que le haya dedicado una canción a Marixa”.

Ante ello, Marixa se mostró sorprendida y aclaró: “No lo puedo creer de Tedi, que el día que Rodrigo falleció mi dijo que soy la musa inspiradora y que me tendría que llevar las regalías. Increíble, pero nunca me quisieron, tendrán sus mambos. Es que yo, mientras estuve al lado de él, fui muy frontal con sus músicos y con lo que pasaba y con lo que molestaba. ¿Por qué no hablaban cuando estaba vivo?”, preguntó.

Fue en medio de esta interna que quien también sumó información fue Estefi Berardi, compañera de Balli en LAM, al publicar en su cuenta de twitter una vieja entrevista realizada a Rodrigo en el canal CM donde detalla los pormenores de ese tema, que coincide con lo explicado por sus músicos: “Me molesta que me pregunta si lo escribí sobre mí los periodistas, me parece una estupidez, no entienden nada, porque yo hablo en tercera persona, era algo que yo veía desde mi casa, desde el balcón, una trampa que había no voy a decir dónde. Cómo voy a escribirla sobre mí si dice que él pasa a verla a las seis”.

Así la cosas, es en medio de esta interna que Marixa a través de sus redes sociales publicó dos imágenes de recuerdos que conserva del cantante, con un par de guantes de box y una carta. “Lo vivido no tiene archivo, esos lindos momentos”, detalló la morocha al presentar el escrito en lapicera que reza: “Por todo lo que te quiero, porque el sol no tiene amigos. Porque con la luz de la vida un día nos conocimos. Porque fuimos tan solos por Avenida del Libertador, creíamos ser dos personajes: Fue lo mejor del amor”, y la firma de Rodrigo.

Además, a eso le sumó la fotografía de los guantes, de los que aclaró: “Me voy a dormir con este hermoso recuerdo, siempre en mi corazón. Regalo de los shows en el Luna Park”, al adjuntar la fotografía, donde se lo puede ver dedicado” con todo el amor”.