Nació la hija de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon

Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon se convirtieron en papás de su primera hija juntos. Así lo dieron a conocer este domingo por la mañana a través de sus redes sociales, donde hicieron pública la llegada de la bebé con un tierno video y varias fotos.

Según detallaron, la pequeña Marion Horvilleur Bourbon nació el pasado martes 23 de mayo y fue recibida con mucho amor por el cantante y la bailarina. “Gracias hija de mis sueños”, escribió ella en un posteo que al instante se colmó de cientos de comentarios.

Emmanuel ya es papá de André, fruto de su relación con Celeste Cid. Fue la misma actriz quien también expresó su alegría por la llegada de la bebé de su expareja y dejó un tierno mensaje en la publicación de Evangelina: “¡Qué hermosura! Aguante todo, mucho amor”.

“Hola Marion, ti amo”, fueron las palabras de Emmanuel para compartir en su perfil de Instagram el tierno video que había subido su pareja. De esa manera, ambos celebraron la unión de su amor y el nacimiento de su primera bebé.

Así anunció Emmanuel Horvilleur que sería papá junto a su novia

En diciembre del año pasado, Emmanuel Horvilleur y su novia, Evangelina Bourbon, anunciaron de la forma más inesperada y original la dulce espera de su primera hija. Lo hicieron a través de una foto en la red social Instagram en la que ambos aparecían celebrando la victoria de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022.

“Pancita Argentina”, fue el mensaje que acompañó la foto del cantante, donde ya se podía observar el avanzado embarazo de la joven bailarina de 35 años. La publicación acumuló un gran número de “Me gusta” y comentarios de felicitaciones y buenos deseos para la pareja.

El músico y su novia vistieron la casaca celeste y blanca para unirse a los festejos en plena calle y pronto sus amigos comenzaron también a manifestar su emoción por esta gran noticia. Entre ellos, el cantante Dante Spinetta, quien dejó un emoji de corazón, y Griselda Siciliani que escribió “¡¡¡Pancita campeona del Mundo!!! ¡los quiero mucho amigos!”.

En ese momento, Celeste Cid, la exnovia del ex Illya Kuryaki and the Valderramas, había dejado un comentario que llamó la atención de todos los internautas. “Hermosura Máxima”, lanzó ella y varios usuarios infirieron que no solo estaba enterada de antemano, sino que se le habría escapado que vendría al mundo una nena.