Sorpresas en Masterchef tras la gala de repechaje

La gala de repechaje de Masterchef del último domingo presentó a ocho exparticipantes que tenían la posibilidad de regresar a la competencia, con el aditamento de que las preparaciones de esta jornada debían incluir el ingrediente principal del plato que a cada uno los había dejado afuera del ciclo.

“Frente a ustedes tienen el ingrediente que lamentablemente los dejó afuera de Masterchef”, explicó Donato de Santis tras saludar a los cocinero amateurs que allí se encontraban. Por su parte, Damián Betular expresó: “¿Por qué elegimos esta prueba en este día tan importante? Porque queremos que piensen en grande. Hoy es su última oportunidad. Lo que tienen que lograr con el plato que hagan es evolucionar, proponer algo que sea superador a esa receta que los dejó afuera”. En tanto, Germán Martitegui explicó los pormenores de la prueba: “Van a tener tres minutos para ir al mercado y sesenta minutos para cocinar con ese ingrediente que les está dando una segunda oportunidad porque los dejó afuera una vez. Van a tener que ser creativos e inteligentes para estar más cerca de su sueño, ganar esta competencia”.

Luego de la presentación y ya con la presión de quizás ser el último plato en el ciclo, los participantes corrieron al mercado para comenzar sus preparaciones. Tras la hora de elaboración, llegó el momento en que los jurados debían probar cada uno de ellos.

Antonio, el representante de Salta eliminado tras una preparación con camarones con los que nunca había cocinado en su vida, debió enfrentarse a ellos, y al llegar hasta donde estaban los jueves explicó: “Creo que es una de las pruebas más difíciles para mí los animales de mar. Acá llegué sin saber filetear un pescado, ahora lo aprendí y estoy más rápido. Nunca toqué un langostino y no conocía los camatones. Ahora puedo decir que no le tengo miedo a los mariscos. Y no le tengo miedo al jurado, le tengo respeto”.

Platos

Tras presentar unos tortellinis rellenos con camarones, manzanas caramelizadas y cebolla, además de incluir caviar y una salsa de reducción de pasta de camarones y hierbas, brilló ante lo evaluadores, que confirmaron que él seguiría en el ciclo. “Lo huelo y digo ‘uy, qué fuerte que va a ser esto’. Y después cuando empiezo a morder y muerdo el relleno y todo, está sabroso. La masa hace de una parte neutra del plato y todo está bien. No es fácil utilizar esa pasta y está muy bien”, explicó Betular. “La pasta está sutil, bien lograda la forma, hiciste bien el relleno. Este tomate casi estorba ahí adentro, podía haber sido solo el caldo con la cebolla que es fantástica”, analizó Donato.

Estefanía, en tanto, debió volver a enfrentar una preparación que incluya pulpo. Así, presentó un plato que incluía al ingrediente principal acompañado de una ensalada con boniato al horno. Ante ello, Betular afirmó: “El pulpo está bien cocido, me gusta el despelote de cosas y de sabor está correcto”. Donato por su parte aseguró: “Los sabores están bien mezclados, quizás faltó lo crocante, pero no mucho más”. Martitegui se centró en el ingrediente principal: “El pulpo está muy bien. No me disgusta este desorden, es lindo de ver”.

Así, con esas preparaciones, ambos competidores lograron regresar al ciclo. Sin embargo, el jurado tenía una sorpresa más, y era que serían tres en total los que regresarían, aunque no dependería de ellos, sino de los que aún están en competencia, que votarían por afinidad respecto de quién querían que vuelva.

“Tengo algo para contarles, no van a salir seis por esa puerta”, les advirtió Martitegui a quienes aún allí se encontraban. “Van a salir cinco, porque hay un lugar más en ese balcón para el reingreso, y esa decisión no la vamos a tomar nosotros, sino ellos”, momento en que dio la entrada a los participantes que están desde el primer día en competencia.

Así, en una votación cerrada que tuvo a Emilio y a Juan Ignacio pugnando por un lugar, quien finalmente continúa en competencia es este último. Con este reingreso, los 11 participantes que tienen chances de alzarse con el premio mayor, de 10 millones de pesos, son: Antonio, Estefanía, Juan Ignacio, María Sol, Daniela, Aquiles, Silvana, Rodolfo, Juan Francisco, Candelaria y Rodrigo.