FATAP no tiene presupuesto para paritarias y puede haber paro de colectivos

La amenaza de paro de transporte de colectivos para el interior de país, incluido Tucumán, podría concretarse esta semana. Y es que los empresarios nuclaedos en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros informaron en un comunicado que no podrán llegar a un acuerdo por la recomposición salarial y advirtieron que la situación se mantendrá igual en tanto, “los Gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales continúen sin generar las compensaciones necesarias contractualmente previstas”. Mientras, el gremio de la Unión Tranviarios Automotor advirtió que de no haber un acuerdo este martes 30 iniciará un paro.

Ambas partes se encuentran acatando una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En este marco de conciliación, que impide la medida de fuerza a nivel nacional, es que mañana habrá una audiencia para destrabar el conflicto.

Mientras corren los minutos, este domingo la FATAP lanzó una advertencia de imposibilidad de acuerdo salarial que se mantendrá igual en tanto, “los Gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales continúen sin generar las compensaciones necesarias contractualmente previstas”.

En el comunicado se expone que debido a la inflación, incrementos salariales, combustible, repuestos y otros bienes capitales, deben contar con la adecuada cobertura y resaltan que es imposible asumir estos gastos sin los subsidios, como el Fondos Compensador y asistencia del Estado Nacional y Provincial.

“A pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellos establecidas. Los convenios suscriptos entre provincia y nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sustentabilidad del sistema y porque el Estado Nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior (incumpliendo normas preexistentes) ignorando el grave proceso inflacionario vigente, omitiendo los ajustes necesarios y distribuyendo los fondos tardía y arbitrariamente (en algunas jurisdicciones no se han cancelado aún períodos del año 2022), sin criterios objetivos verificables”, explica el comunicado de la FATAP.

Además refieren que desde Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros y el sindicato de trabajadores continuarán extremando sus esfuerzos para garantizar las prestación del servicio esencial para los argentinos. “Debemos advertir que, sin acciones concretas y eficaces de las autoridades responsables de garantizar la regularidad y continuidad de los servicios, aquel esfuerzo será en vano”, agrega el texto.

Medida de fuerza para el martes

En el marco de la conciliación obligatoria que dictó la semana pasada el Ministerio de Trabajo de la Nación, la UTA anunció un nuevo paro para el próximo martes 30 de mayo en caso de no encontrar solución a los conflictos salariales planteados.

Vale recordar que la cartera de Trabajo dictó el jueves 18, por la noche, la conciliación obligatoria que dejó sin efecto el paro de colectivos de 24 horas que pretendía llevar adelante el gremio y que iba a afectar a todas las líneas, tanto las que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como las que lo hacen en las provincias del interior.

En ese escenario, la UTA anunció que concretará la medida de fuerza el próximo martes 30 si es que el conflicto no se resuelve en la audiencia planteada para este lunes.

Debido a los feriados programados para esta semana, el próximo lunes 29 a la medianoche vencerá el periodo de 5 días hábiles dispuestos por la conciliación obligatoria. Es por esto que ese será el momento que marcará el inicio de la medida de fuerza adelantada por la UTA.