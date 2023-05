Elecciones 2023: a partir de qué edad se puede votar

Los jóvenes entre 16 y 17 años tienen derecho a votar, según lo establecido en la Ley de Ciudadanía Argentina (26.774), sancionada el 31 de octubre de 2012. La comúnmente conocida como “Ley de Voto Joven” habilita a los argentinos nativos o por opción menores de 18 años a elegir a sus representantes políticos y la participación en los sufragios de todo el país.

Cabe señalar que se trata de una ley que se aplica para votar autoridades nacionales, como presidente, vicepresidente, diputados y senadores del Congreso de la Nación. Pero no aplica para la elección de autoridades provinciales, ya que cada provincia determina con autonomía su sistema electoral y sus leyes.

Por segunda vez en la historia de las elecciones de Tucumán, el 11 de junio regirá la “Ley de Voto Joven”, que habilita el sufragio optativo entre ciudadanos y ciudadanas de 16 y 17 años. En la Junta Electoral Provincial (JEP) todavía no cuentan con las cifras definitivas, dado que no se han discriminado las categorías etarias del padrón definitivo. Sin embargo, explicaron que se toma como base los registros de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que luego se actualizan y se modifican -agregando y excluyendo nombres y apellidos- a partir de los reclamos efectuados por los y las votantes durante la exhibición del padrón provisorio.

A través de la ley 8.532, impulsada por el oficialismo en 2012, se modificó el régimen electoral de Tucumán para incorporar a este grupo etario entre los ciudadanos y ciudadanas habilitados a participar de los comicios.

Cómo hacer para figurar en el padrón electoral en las elecciones 2023

Para figurar en el padrón electoral es necesario haber realizado la actualización obligatoria del DNI al cumplir 14 años de edad. Esta se puede realizar al asistir con turno previo a una oficina del Registro Civil o del Centro de Documentación Renaper.

Figurar en el padrón es fundamental para poder votar. Si no aparece, no podrá participar de los comicios de ninguna manera. Por eso, es fundamental chequear el padrón provisorio apenas sea publicado, para elevar los reclamos en caso de que sea necesario.

¿Cuándo se publican los padrones electorales?

De acuerdo al calendario electoral 2023, la publicación del padrón provisorio para las elecciones 2023 será el 5 de mayo, de acuerdo al artículo 26 del Código Nacional Electoral, diez días después de la fecha límite para la inclusión de novedades registrales.

Hasta el 19 de mayo, los electores pueden realizar reclamos para corregir o modificar sus datos, y el 14 de julio se publicará el padrón definitivo, 30 días antes de las PASO, según establece la ley.

Cabe señalar que el padrón electoral es la lista de votantes habilitados para participar en las próximas elecciones, elaborada por la Cámara Nacional Electoral. Allí se debe reflejar las novedades registradas hasta 180 días antes de cada elección general, como cambios de domicilio o fallecimientos, así como también deben estar incluidas las personas que cumplan 16 años de edad hasta el mismo día del comicio.

El padrón electoral provisorio se podrá consultar a partir del día de su publicación, en la web de la Cámara Nacional Electoral. Para ello, solo es necesario ingresar el número de DNI y el género. Luego, podrá ver si sus datos está incorporado al padrón.

Puede haber tres motivos por los cuales un joven entre 16 y 17 años habilitado para votar no figure en el padrón electoral: no haber actualizado el DNI al cumplir 14 años; haberlo actualizado luego del cierre del padrón provisorio; o que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) no haya enviado la información a la Cámara Nacional Electoral.