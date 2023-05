Un pastor destruyó un altar del Gauchito Gil en Buenos Aires

Dos jóvenes se grabaron destruyendo un altar del Gauchito Gil y el video se viralizó en redes sociales. Como es de costumbre, la figura se encontraba ubicada a un costado de la ruta y, al ver las imágenes, muchos internautas comentaron sobre el hecho.

“Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mirá que grandote que es”, comienza diciendo uno de los jóvenes llamado el predicador Ezequiel, como es conocido en sus redes sociales.

“Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús”, manifestó el oriundo de Merlo, Buenos Aires. Inmediatamente, su compañero procedió a destrozar el altar.

El lugar quedó destruido en segundos. Primero, le golpearon la cara de la figura religiosa y le quitaron la cruz. En el piso quedaron las ofrendas que muchos devotos le colocan para pedir milagros, detalla La Gaceta.

“Tengo varios videos haciendo eso, predico la palabra de Dios y tengo fundamentos bíblicos que hablar sobre la idolatría y lo que llega a ocasionar”, detalló Ezequiel en diálogo con TN.

Un pastor fue a derribar un Gauchito al costado de la ruta porque dice que trae desgracia y accidentes.

Por mucho menos que esto se arranca una guerra. pic.twitter.com/eMnoVOOK4Q — Bam (@bamelnegro) May 26, 2023

“Muchos jóvenes están atados a esa maldición y no pueden salir y creemos que en el ambiente espiritual es una maldición que lleva a la juventud a delinquir y rendir ofrendas a dioses paganos”, resaltó.

Según explicó el predicador, la figura del Gauchito Gil “es abominación ante los ojos de Dios”. “Si nosotros rompemos un altar estamos cortando en el ambiente espiritual, con accidentes, trabajos, muerte, ofrendas y sacrificio hechos a el diablo”, indicó.

En su cuenta de Facebook comparte otros actos similares. “Esto nos llevamos como trofeo”, señaló en un video donde sostiene en sus manos una estatua del Gauchito Gil y otra de San La Muerte.

Las redes estallaron luego de la viralización del video

Los usuarios enseguida reaccionaron luego de que el video se viralizara y cuestionaron el accionar del pastor, detalla TN.

“Yo que el chabón estaría temblando de miedo por las consecuencias de lo que se atrevió a hacer”, fue uno de los comentarios. “Mirá que no creo en nadie, pero me dio bronca esto. Cero respeto”, sumó otra joven.

“La justicia divina existe, el karma también, todo lo que haces, lo que profesas, lo que das, lo recibís el doble”; “No soy devota del Gauchito Gil en particular, pero me dolió lo que hicieron, hay mucha gente para la que es importante. Además, hay una violencia innecesaria en destruirle la cara y burlarse. Qué pobreza de espíritu, no creo siquiera que otros pastores del bien estén de acuerdo”, señalaron otros usuarios.

Mientras tanto, hubo algunos que se lo tomaron con humor: “Se acaba de hacer enemigo público de la provincia de Corrientes. Lo van a salir a cazar con yacarés, a facón limpio y ya debe tener adjudicados 3571 gualichos”.