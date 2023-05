Cris Morena prepara "Margarita", serie que será la continuación de la exitosa "Floricienta" y que contaría con dos ex participantes de Gran Hermano en el elenco.

Según revelaron este viernes en LAM, la productora se reunirá en los próximos días con Julieta Poggio y Marcos Ginocchio para definir su participación en la ficción.



Además, en el programa de Ángel De Brito detallaron que la producción se filmará en Uruguay y que llevará cerca de seis meses de rodaje.

Qué se sabe de "Margarita", la secuela de "Floricienta"

"Margarita" será la continuación de "Floricienta", la novela juvenil que fue un gran éxito a mediados de la década del 2000, protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso, que tuvo dos temporadas en el trece (2004 y 2005) y se repitió decenas de veces tanto en aire como en cable y Streaming.

Los protagonistas principales de la novela original no serían parte de esta continuación, pero si se repetirían algunos actores del reparto original: Isabel Macedo y Graciela Stéfani repitiendo sus roles como Delfina y Malala, respectivamente.

La secuela de Floricienta que producirá Cris Morena será transmitida por HBO MAX Latinoamérica. Además ya estaría confirmada la actriz María del Cerro.

El día que Juan Gil Navarro, el “Freezer”, pidió perdón por su trágica muerte

El actor que interpretó a Federico Fritzenwalden se mostró conmovido por el llanto de los televidentes en el final de la primera temporada de la telenovela que tendrá una secuela.

En 2020, luego de varios años mostrándose reacio sobre su abrupta salida de Floricienta, el actor Juan Gil Navarro sorprendió pidiéndole perdón a los fanáticos que lloraron la muerte de Federico Fritzenwalden al final de la primera temporada de la novela. En aquel entonces fue un shock total, y todavía la siguen cuestionando a Cris Morena por la tragedia. En los próximos meses, comenzaría a rodarse “Margarita”, la secuela de la tira.

Según contó Laura Ubfal, pronto llegará Margarita, la secuela de la telenovela protagonizada por Florencia Bertotti entre 2004 y 2005. En esta oportunidad, la productora habría convocado a dos de las actrices que formaron parte del elenco original: Isabel Macedo y Graciela Stefani, quienes interpretaron a Delfina y Malala.

Otros nombres que resuenan son el de María Del Cerro, que ya trabajó con Morena en Casi Ángeles, y el de Martín Seelfed, que encarnó al papá de Mía Colucci en Rebelde Way. La sorpresa llegó de la mano de Ángel De Brito, que deslizó como posibles figuras principales a Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, ambos surgidos de Gran Hermano 2022.

Juan Gil Navarro pidió perdón por su trágica muerte en Floricienta

En una nota por videollamada con Cortá por Lozano llevada a cabo en plena pandemia, el actor contó qué fue lo que lo llevó a renunciar a la ficción en pleno éxito, y aprovechó para disculparse con todos aquellos que derramaron lágrimas por haber sido atropellado. “Yo no he hablado mucho de esto en público a lo largo de los años, pero fue difícil y triste también. De alguna manera les pido mil disculpas tanto a Flor como a los que han llorado tanto. La explicación es que en ese momento yo necesitaba poder hacer otra cosa. Ahora no tanto, pero en ese momento tenía el prejuicio de pensar que quedar atado o sujeto dos o tres años a algo que fuera infantil no me iba a permitir desarrollar otras cosas en otros espacios y hacer otras cosas como actor. Ese fue el motivo y afortunadamente me lo entendieron”, expresó.



El galán también aprovechó para sacar a la luz una anécdota que lo dejó impactado. Años atrás, cuando estuvo de viaje por Europa, vivió un episodio muy raro en un aeropuerto, donde le retuvieron el pasaporte por unos minutos: “Me acuerdo cruzando en un micro la frontera de Hungría a Austria, que se me acercó un soldado hablándome en alemán y me dijo: ’¿Don Frío?’. Fue impresionante”.