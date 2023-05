Maestro Puch y su primer gol en el Mundial Sub 20

¡GOL ARGENTINO! 🇦🇷 Gran desborde de Aguirre por izquierda, centro perfecto y cabezazo de Maestro Puch para abrir la cuenta ante Nueva Zelanda 🇳🇿 en San Juan.

Sabido es que Maestro Puch dio sus primeros pasos en el mundo del rugby. Su padre practicaba ese deporte y Nacho, desde muy chico, ya quería seguir sus pasos. "Él era muy garrapata conmigo, se pegaba a todos lados. Ya desde muy chico tenía cosas especiales, mágicas. Todo lo que hacía, lo hacía con muchas ganas y felicidad. Empezó jugando al fútbol y al rugby, estuvo con Boca, con Vélez y con 13 años vinieron de Independiente y lo probaron. Jugó un Mundialito en Villa Domínico y quedó", comienza a narrar su padre Daniel, quien llegó a Santiago del Estero junto a toda su familia y hasta algunos amigos para ver los partidos de Argentina en el torneo.

Sin embargo, ese futuro que parecía estar teñido de rojo-Independiente, de golpe se nubló, según recuerda su padre: “Después de unas vacaciones en Brasil se me trancó y no quería volver, extrañaba a los amigos, el colegio… Yo me quería morir porque le decía que el tren pasaba una sola vez. Pero se volvió y otra vez jugó al rugby”.

Esa pasión por el rugby no desapareció, pero el bichito del fútbol volvió a picar cuando Nacho le pidió a su padre que lo lleve a probarse a Atlético Tucumán: “Lo dejé, me fui y quedó. Ahí hizo todas las Inferiores, jugó en la Reserva y la historia que ustedes ya saben”.

Pero lo que no se sabía, al menos hasta ahora, fue que Maestro Puch jugó en simultáneo al rugby y fútbol, a escondidas de la gente de Atlético Tucumán durante sus primeros meses en el club. Casi como un chico, bajando la voz en un estadio en el que ya casi no se escuchaba nada y después de emocionarse al ver a su hijo salir al campo de juego, Daniel se permitió contar la infidencia: “La gente de Atlético no lo sabía, pero él llegaba de los partidos de AFA, se iba a jugar al Lawn Tennis, hacía dos tries y volvía. Pero después llegó el momento de la decisión y ahí se volcó por el fútbol. Igualmente, siempre lo tuvo claro. Su sueño es llegar a Europa y jugar con la Selección, ahora con la Sub 20 y eventualmente con la Mayor”.

Le emoción sigue a flor de piel, la familia de Nacho lo ve entrar en calor hasta que llega el momento de que los jugadores vuelvan al vestuario, antes del partido. Daniel lo mira desde la platea baja del Madre de Ciudades, donde habitualmente se sientan todos los familiares de los jugadores. Allí, emocionado, reflexiona sobre lo que viven tanto su hijo desde el campo de juego como él desde la tribuna, viendo cómo miles de tucumanos que viajaron a Santiago del Estero lo piden y lo ovacionan: “Eso fue realmente lo que me dio una felicidad inmensa. Él se debe a la gente, al club, al público. Creo que tiene una especie de ángel porque ha pegado un contacto especial con la gente y eso se nota. Eso me llena de alegría y me da una gran satisfacción. La humildad que tiene es lo que más me pone contento”.

