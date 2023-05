El papa Francisco no recibió a personas en audiencias este viernes porque tiene fiebre, informó el Vaticano.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, no ofreció más detalles sobre la salud del líder católico romano de 86 años.

"Debido a una fiebre, el papa Francisco no recibió (a nadie) en audiencia esta mañana (por el viernes)", explicó Bruni en respuesta a la pregunta de un reportero sobre por qué no había ninguna persona inscrita en su agenda diaria ese mismo día.

Francisco pasó cinco días en un hospital de Roma a fines de marzo por bronquitis, pero se recuperó rápidamente luego de una infusión de antibióticos y volvió a sus funciones, incluido un viaje de tres días a Hungría a finales de abril.

Parecía estar fatigado en una reunión con estudiantes cerca del Vaticano este jueves por la tarde.

A Francisco, quien se convirtió en Papa hace 10 años, le falta parte de un pulmón que le fue operado cuando era joven en su Argentina natal.

Ninguno de los eventos programados para el Papa fue cancelado y debe presidir una Misa de Pentecostés el domingo en la Plaza de San Pedro.

No estaba claro si celebraría audiencias privadas el sábado, concluyó el informe de la agencia de noticias Reuters.

El papa Francisco confirmó que quiere viajar a la Argentina

El Papa Francisco confirmó este jueves 25 de mayo, su intención de viajar a la Argentina en 2024. “La idea es el año que viene, vamos a ver si se puede”, respondió Su Santidad ante una pregunta que le hicieron al participar junto a José María del Corral y Enrique Palmeyro, y a la comunidad de Scholas Occurrentes, de la inauguración de la nueva sede del CBC de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que funciona en la comunidad de Scholas del Barrio Mugica, en la Ciudad de Buenos Aires.

Del evento, participan el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que también está en Roma, y el director del CBC, Felipe Vega Terra. Además, están presentes representantes de comunidades del movimiento educativo internacional en Estados Unidos, la Amazonia colombiana, España y México. La misión será consolidar los lazos de solidaridad y colaboración que caracterizan a este movimiento global.

Será la primera vez que Jorge Bergoglio viajará a su país natal como Francisco. Serán 11 años después del día en que fue ungido Papa. Aunque no fue hecho oficialmente aún por el Vaticano (se están coordinando detalles), el plan sería visitar algunas ciudades de Argentina, brasil y Uruguay. Una de las fechas posible: luego de Semana Santa.

Durante la exclusiva entrevista del Papa Francisco con el medio Infobae, Su Santidad reveló que pensó en la posibilidad de viajar a la Argentina en 2017. En diciembre. “Se iba a ir primero a Chile, después a Argentina y Uruguay. El plan era ese. ¿Pero qué sucedió? Que [Michelle] Bachelet terminaba su gobierno y las elecciones eran precisamente por esa época. Entonces tuvimos que pasar Chile a diciembre y ya ir en enero a Argentina y a Uruguay. En enero no encontrás ni al gato, ¿viste? Entonces se cambió el programa y se hizo Chile y Perú. Y quedaron Argentina y Uruguay para después. Y ese después es lo que estamos esperando [de] la coyuntura. No hay una negación de ir. No, de ninguna manera. Estuvo planeado el viaje. Yo estoy abierto a que se dé la oportunidad”.