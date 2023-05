Zaira Nara y Facundo Pieres, reconciliados en Londres

“Yo a los únicos que les rindo cuenta es a mis hijos y a la AFIP porque soy una persona muy prolija. A mí me encanta cuidar mi vida personal, si igual van a opinar, es preferible hacer lo que uno cree”, dijo Zaira Nara semanas atrás cuando evitó hablar de su vida situación sentimental, cuatro meses después de que se confirmara su relación con Facundo Pieres.

Fue cuando le preguntaron cuándo tenía pensando blanquear su romance, ya que aunque habían ido a eventos juntos, ninguno de los dos se había referido públicamente: “¿Cuándo vas a venir a una fiesta como esta del bracete de tu novio?”, preguntó el cronista de Intrusos. “Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Me parece como que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y con mis compañeros de trabajo. Ya somos bastantes. No soy mucho de mezclar. Además, no tengo nada que blanquear. Estoy muy tranquila”, dijo la hermana de Wanda dando el pie para seguir indagando al respecto.

“Estoy sola. La verdad que estoy muy tranquila”, aclaró sin rodeados la modelo. “No estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá. Siempre fui muy de proyectar, de armar, de organizar. Soy muy ordenada. Ahora quiero disfrutar el momento”, agregó.

Ahora bien, apenas unas semanas después de aquellas declaraciones, la pareja se reconcilió y se mostró en Londres como no lo hace por las calles de Buenos Aires, o de Argentina: fueron a tomar algo a un bar y se sentó en una mesa de la vereda, a la vista de cualquiera que pasara por al lado. Lo hicieron, claro, sabiendo que en Inglaterra no se los reconoce como si estuvieran en su país natal. Pero, sin quererlo -o no-, fue ella misma quien terminó confirmando que decidieron apostar a una segunda oportunidad.

Coincidencias ¿y reconciliación?

Luego de su participación en la Alfombra Roja de Cannes 2023 -en donde deslumbró con el look que vistió para asistir como invitada por una reconocida marca de bebidas-, Zaira Nara viajó junto a una amiga a Londres, ciudad en la que también se encontraba el polista disputando algunos torneos con su equipo. Y la hija de Andrés Nara compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos de sus primeros días en la capital inglesa.

La conductora y su amiga fueron a tomar algo a un bar con Facundo, que también estuvo acompañado por un amigo, el también pollista . Las mujeres se sacaron una selfie con el mismo fondo de otra foto que el polista compartió en su red social. Además, el amigo de él lo expuso públicamente dejando entrever que había sido el fotógrafo en la ocasión. Y el deportista le respondió -también en Instagram-, confirmando lo que ya había dejado de ser una especulación.

Y para terminar de oficializar su reconciliación, la menor de las hermanas Nara publicó un álbum de una noche en Londres. Y los emojis que eligió para acompañar las imágenes tampoco son casuales: un corazón roto y rojo, una rosa roja y un teléfono rojo. La coincidencia del color tiene que ver con que la mayoría de las fotos son posando adelante de una cabina de teléfono público.

Y entre las postales, aparece la de una pizza en un exclusivo restaurante. Si bien en la foto solo se ve el plato de comida, el reflejo de una cuchara terminó mostrando a Zaira y a Facundo, sentados uno al lado del otro. Quien lo descubrió fue Vicky Braier, popularmente conocida como Juariu y por stalkear a los famosos, según sus posteos en las redes sociales.

“¿Qué filtro usaste para la foto? Una cuchara”, escribió la panelista en el posteo que decidió dejar fijo en su feed de Instagram mostrando hasta dónde había llegado para encontrar a la pareja en el restaurante de Londres, y dejando en claro también que había sido la propia Zaira quien lo había dejado entrever a través de sus redes sociales. Y entre los famosos que la siguen, Verónica Lozano -conductora del programa en el que Juariu se destaca como panelista- hizo un comentario mencionando a la propia modelo y protagonista de la noticia: “Basta, Victoria. Cucharita doble”, escribió y agregó el emoji de una carita riendo.

Hasta el momento, ni Zaira Nara ni Facundo Pieres se refirieron al respecto. Y, a juzgar por sus acciones anteriormente, es probable que tampoco lo hagan y que elijan seguir viviendo su romance lejos de la prensa local. Sin importar que los vean juntos, ya que al fin y al cabo ninguno de los dos tiene nada que ocultar, pero tampoco interesados en hablar públicamente del otro ni de su relación.