Con la ayuda de Santiago Maratea, Independiente se encuentra en la misión de recaudar la mayor cantidad de dinero posible para saldar algunas de sus deudas más importantes y muchos hinchas de otros clubes aportaron por la causa. Pero no todos lo ven igual: Guillermo Francella, fanático de Racing, reconoció que no colaboraría en la colecta.

"Nos han verdugueado toda la vida, porque nosotros vivimos lo que vivieron ellos, y nos lastimaron mucho, siempre cargadas, y nosotros, nunca tuvimos peso en la AFA. No hay una persona que no conozca eso”, explicó el actor sobre porqué no aportará en la colecta.



En tanto, consideró que su equipo siempre fue “objeto de burla permanente”, y sentenció, sincero: “Entonces ahora, hacernos los buenitos...”.

La respuesta de Santiago Maratea a Guillermo Francella



Horas después, Santiago Maratea reapareció en sus redes. El influencer que organizó la colecta por Independiente subió varios videos en su cuenta de Instagram para responderle a Guillermo Francella.

“Amigo, hola, ¿cómo están? Los extrañé, les pido disculpas, sé que desaparecí seis días. Me saturé de los mediático, pero me puse a laburar el doble en lo interno de la colecta (burocracia, organización, reuniones, etc)”, explicó.

Luego se refirió a la colecta y les informó a los seguidores diversos links para poder llegar a los 800 millones de pesos. A medida que subió videos publicó alternativas con diferentes montos para poder sumar a la mayor cantidad de personas.

Uno de ellos lo hizo por 80 pesos y en el siguiente video le respondió a Francella: “Le podríamos mandar esta historia a Francella. Ídolo total, yo lo amo. No lo conozco, nunca lo vi en mi vida, pero me cae bien. Dijo que ‘no aportaría para esta colecta’. Pero, Guille, amigo, ¿80 pesos? ¿Me vas a negar 80 pesos?”.

Por otro lado, Maratea justificó que “no se pudo invertir toda la plata de una. Creo que, por ahora, se invirtieron 600 millones. El resto está siendo revisado para asegurarnos que toda la plata que entra está justificada y sabemos de dónde viene. Primero se revisan todas las transferencias y ahí se pone a rendir”.

La colecta solidaria iniciada por Santi Maratea para pagar las deudas de Independiente continua en pie pese a algunas trabas de la AFIP. Desde el inicio de la propuesta no faltaron las chicanas de los rivales y, en ese marco, Guillermo Francella - reconocido hincha de Racing - reveló por qué no donaría plata para el Rojo.

“No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida. Nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”, expresó el actor, quien en reiteradas oportunidades llevó su fanatismo por la Academia incluso con sus personajes en el cine.



“Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos”, sostuvo en una nota con José Chatruc para TNT Sports.

Sin embargo, el actor dijo lamentar la situación económica que padece actualmente su rival de Avellaneda: “A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo”, aseguró.

Al compararlo con la Academia, expresó: "Lo sufrí mucho con Racing que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente”.

Por otro lado, hablando puramente de fútbol, Francella respaldó a Fernando Gago como DT de Racing : “El exitismo de algunos hinchas no lo comparto en lo más mínimo. Lo recontra banco a Fernando Gago. No lo conozco, pero me gusta mucho lo que hizo en Racing. Es insostenible y no comulgo en lo más mínimo con los que piden que se vaya. Ganó dos títulos, me gusta mucho su perfil y lo banco”, reveló.