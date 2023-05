A diario, decenas de personas llegan a Mendoza en busca de un futuro más agradable para ellos y su familia, dejando atrás su ciudad para adentrarse en una aventura por un trabajo que les permita vivir de forma más cómoda.

Eso fue justamente lo que hizo la familia Ruiz, quienes llegaron de Tucumán llenos de ilusiones y se encontraron con una realidad diferente a la imaginada.

En las últimas horas, una imagen se replicó en varios grupos de Facebook de Mendoza, donde se podía ver a dos personas adultas junto a sus dos hijas pequeñas durmiendo en una parada de micro de Rivadavia.

Luego de que viajaran por una propuesta de trabajo y casa, nada de eso sucedió, y la familia se encontró con una realidad adversa.

Se trata de la familia Ruiz, quien viajó de Tucumán a Mendoza con una propuesta de trabajo y una promesa de una casa.

Con muy pocas pertenencias, y junto a sus pequeñas Yoselin y Emily, Franco y Rosa llegaron a la provincia cuyana ilusionados con esta gran oportunidad.

Poco a poco su sueño comenzó a complicarse cuando, al intentar dar con el hombre de Rivadavia que le prometió el trabajo y una casa, no contestaba.

Sin celular ni un lugar donde quedarse, una parada de micros fue el único lugar donde la familia tucumana encontró refugio hasta poder dar con el hombre que, supuestamente, los esperaba.

Horas más tarde, tras poder dar con él, la idea de la casa se derrumbó y no encontraron otra alternativa más que pasar la noche en la misma garita. Con la poca ropa que trajeron del viaje, Franco y Rosa armaron un colchón y abrigaron a las dos pequeñas del frío de la noche mendocina.

La escena no pasó desapercibida por los vecinos de la zona, y uno de ellos fue quien tomó una foto y la compartió en Facebook para dar a conocer la historia de la familia que viajó de Tucumán a Mendoza. Fue entonces que Viviana Urtubia vio lo que sucedía y decidió abrirle las puertas de su casa y cobijarlos.

Historia de una familia solidaria

"Le mostré la foto a mi hijo porque dije ¡ay Dios! y me apreté el pecho. Se me corrieron las lágrimas y mi hijo, automáticamente, me dijo: "¿Querés que los vaya a buscar?", contó la mujer de Los Campamentos, Rivadavia, que decidió recibirlos en su casa ante la adversa realidad que le tocaba vivir a la familia tucumana.

"No tengo lujo, no tengo nada, soy una persona humilde, pero sí me gusta ayudar a las personas" confesó Viviana, que no solo abrió las puertas de su hogar, sino que con sus hijos, consiguieron donaciones para la familia Ruiz.

Además de calzado, mercadería, leche, ropa y un colchón, llegó un llamado que le permitió a la familia tucumana volver a ilusionarse con su vida en Mendoza: "Un señor, Alfonso Pérez, se contactó conmigo por teléfono, habló con ellos, los vino a buscar acá a mi domicilio, les dio lugar y les dio trabajo. Me invitaron a ver el lugar, y con las donaciones, se fueron a vivir a San Martín".

En cuestión de horas, un sueño que parecía derrumbarse, vuelve a ponerse de pie para la familia Ruiz, que luego de viajar desde Tucumán y encontrarse con una difícil realidad, el corazón y la solidaridad mendocina, lo cobijó y acompañó para que tengan un futuro mejor. /Diario Uno