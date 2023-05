Docentes y médicos cortan las rutas de Salta

Docentes autoconvocados se concentraron en la plaza 9 de Julio. Continúan manifestándose y exigiendo mejoras salariales. Leandro Alagastino, delegado del departamento Orán, afirmó: “No le tenemos miedo a las balas. Tienen que hacernos una propuesta superadora. Este no es un tema político. Este es el día de la Patria, el primer grito de libertad. Que un gobernador se tenga que esconderse en el Ejército es lamentable. Tendría que haber sido un acto hermoso que festejen todos los salteños”, expresó el norteño.

Anticipó que llevarán adelante cortes de ruta en toda la provincia durante el fin de semana largo. “Las medidas van a seguir. No podemos decir ahora como se realizarán, por una cuestión de estrategia, pero habrá cortes en toda la provincia. Que el ministro Dip Ashur (Roberto) haga los números, porque esto se está convirtiendo en una multisectorial. Ya se sumó salud”, detalló el docente.

Por último, apuntó a que los trabajadores del sector quieren llegar a un monto que les permita hacer frente a la canasta básica. “Un docente ingresante está en la indigencia, el resto no llega a la canasta. No llegamos. Tenemos que hacer malabarismos”, afirmó Alagastino.

"Tenemos sueldos de hambre"

Eliana Castro, quien se encuentra también en la plaza 9 de Julio junto al sector de salud, manifestó: “Deberíamos estar festejando la lucha de aquellos que nos brindaron una país democrático. Queremos un gobierno que nos escuche y que los gremios que nos defiendan. Pero el Gobierno endurece las medidas”.

Señaló que entregarán un petitorio y esperan que Grand Bourg lo acepte, de una respuesta para que puedan volver a trabajar. “Nosotros tenemos un sueldo que no alcanza ni a la mitad de la canasta básica. Nos vienen mintiendo desde hace más de un mes. No nos dan una respuesta. El ministro Mangione es insensible. Arreglaron con algunos gremios, pero vamos a seguir cobrando sueldos de hambre. Hagan algo, los enfermos no tienen gente que los atienda”.

FUENTE: El Tribuno de Salta