Damián Albil, el entrenador de arqueros de Independiente, quien integró el cuerpo técnico de la Selección argentina que se consagró en el Mundial de Qatar 2022, reveló que tuvo un encuentro con el Dibu Martínez en el que el arquero campeón del mundo dio una respuesta que ilusiona a todos los hinchas de Independiente.

“Con el Dibu siempre hablamos del Rojo y de los momentos que vivió en el club. Me dijo que si salía campeón del mundo en algún momento iba a volver a Independiente”, afirmó en declaraciones a Infierno Rojo este miércoles por la noche.

Pese a que el arquero del Aston Villa está en un gran momento de su carrera, no descarta volver a la Argentina dentro de un tiempo. “Apenas terminó el partido (la final del Mundial) nos abrazamos y le dije en el oído ‘acordarte de tu promesa’ y reía. Ahora no es el momento, pero seguramente en un futuro lo va a hacer”, señaló Albil.

Finalmente, el entrenador de arqueros de Independiente habló de la personalidad del Dibu. “Es lo que todo el mundo ve en la cancha. Es totalmente auténtico, esa es la personalidad que tiene. Es un chico con un gran corazón y una gran humildad”, cerró.

Emiliano Martínez y su pasión por Independiente

Dibu Martínez, quien actualmente se desempeña en Aston Villa de Inglaterra, se formó en el conjunto de Avellaneda, bajo las órdenes de Roberto Santoro, y es confeso hincha del club. A la institución llegó de muy chico, pero no pudo hacer su debut en Primera debido a que en 2012 Arsenal compró su pase.

Quienes fueron los papás del Dibu Martínez

Alberto y Susana trabajaron con mucho esfuerzo para que a Emiliano y Alejandro, el otro hijo de la pareja, no les faltara nada. El padre era un trabajador de puerto y su madre, además de todas las tareas que conlleva el día a día del hogar, limpiaba casas. “Ella laburaba un montón para hacer un mango extra y que los chicos pudieran ir a una escuela privada. Pagaban eso antes que ponerle piso a la casa”, le revelaron a Toda Pasión.

Emiliano nació en Mar del Plata y sus primeros pasos en el barrio El Jardín no fueron sencillos. En diálogo con el diario Clarín relató que la situación económica de la familia no era la mejor y a veces el dinero no alcanzaba para conseguir los botines o la ropa que necesitaba para jugar al fútbol. “Yo vi todo lo que le costó a mis padres”, relató.

Dibu Martínez y la dramática situación por la que se fue a Inglaterra

El joven arquero, que atajaba en Independiente, tuvo que aceptar la propuesta de los Gunners pese a que no estaba decidido y quería quedarse en el país. Sin embargo, ver a su papá entre lágrimas lo hizo cambiar radicalmente de opinión.

“Yo no quería irme a Inglaterra a mis 16 años. Vi a mi papá llorando por no poder pagar las facturas. Entonces me focalicé en que tenía que pelear por mi familia, por eso la primera casa fue para ellos, el primer auto fue para ellos”, señaló el arquero de la Selección argentina en una entrevista con el programa Behind The Game.

El pase del arquero al Arsenal se firmó en 1,5 millones de euros según la plataforma Transfermarkt.