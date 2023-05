El fiscal federal de San Pablo Andrey Borges de Mendonça presentó este jueves un nuevo pedido ante el juez de dicha ciudad en el que insistió con el procesamiento del actor Juan Darthés en la causa por el abuso sexual de la actriz Thelma Fardin.

El magistrado planteó un recurso de reposición en el que insistió que el delito por el cual fue denunciado el actor sigue vigente. La solicitud se realiza luego de que el juez federal brasileño Fernando Toledo Carneiro entendiera que el mismo había prescrito debido al paso del tiempo.

En este sentido, en su presentación, la fiscalía alega que los hechos denunciados por Fardin están en el marco de una figura penal que se denomina como “atentado violento al pudor”. Se trata de un delito que -según detallaron- tiene una pena de cuatro a 10 años de prisión y prescribe recién al cumplirse los 16 años.

El pasado 13 de mayo, Darthés -acusado por un hecho que habría ocurrido cuando la denunciante participaba de la tira Patito Feo- había sido absuelto por falta de pruebas. La denuncia se presentó hace cuatro años y terminó en los tribunales de San Pablo, adonde se radicó.

La noticia del fallo a favor del actor fue confirmada por su abogado Fernando Burlando, quien en diálogo con Crónica HD relató: “A esta persona se la condenó, se la desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país, como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”, comenzó diciendo el letrado.

Y continuó: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo detractó y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad”.

Thelma Fardin rompió el silencio al respecto en una conferencia de prensa en Amnistía Internacional, donde asistió acompañada de sus colegas y compañeras del colectivo Actrices Argentinas. Apenas se conoció el fallo de la Justicia brasilera, la agrupación se expresó a través de sus redes sociales. “Absuelto no significa inocente”, escribió la cuenta oficial de la agrupación, y agregó: “Seguimos junto a Thelma Fardin”, escribieron antes de convocar a la prensa para la tarde del sábado.

La actriz, por su parte, señaló: “En clave técnica hablaron mis abogados yo quiero hablar en clave social. Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso solamente es un emergente es una batalla que ganamos y es un espacio que conquistamos. Por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de una Justicia violenta y patriarcal”.

El juicio contra Juan Darthés

El juicio contra Darthés comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardin presentara la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009 cuando ella tenía 16 años.

“Estoy con expectativa de que la Justicia esté a la altura del proceso que recorrimos, hizo mucho (él) para no llegar hasta acá y esperamos que se siente jurisprudencia no solo por mi caso, sino por todos, en una justicia que revictimiza”, había dicho Thelma en octubre del año pasado, luego de que Darthés declarara en la Justicia brasilera.

Y agregó: “Después de cuatro años de que se escapara, que litigáramos en el país que él eligió, acá estamos y esperamos que la Justicia le de una respuesta a todas las personas que se atrevieron a hablar”.