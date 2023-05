María Eugenia Vidal cobró protagonismo en las redes . La ex gobernadora posteó un mensaje en su cuenta de Twitter el miércoles que le costó las críticas de algunos usuarios de la red. Unos minutos después, la diputada nacional eliminó la publicación. Y este jueves se refirió al error.

Ayer, la diputada nacional publicó un mensaje que comenzaba así: “Mariu, te pasamos este tuit para sacar hoy a la noche por el acto de mañana. $490 el dólar. 60% de pobreza infantil. 104,8% de inflación interanual... ¿Eso van a festejar mañana en Plaza de Mayo?”.

La publicación fue eliminada de la cuenta de Vidal, pero se viralizó rápidamente, ya que su descuido no pasó desapercibido. Y, en efecto, Vidal se convirtió en tendencia en Twitter desde la noche del miércoles. La ex gobernadora bonaerense fue el centro de las críticas debido al descuido que vivió al publicar las indicaciones que le dio la persona que le envió el mensaje. El tuit que le sugerían publicar apuntaba a pronunciarse sobre el acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, donde la vicepresidente será la única oradora a 20 años del comienzo del gobierno de Néstor Kirchner.

María Eugenia Vidal reconoció su error en Twitter

Este jueves al mediodía, María Eugenia Vidal se pronunció sobre su error en Twitter. Cabe señalar que la referente de Juntos por el Cambio eligió postear un nuevo mensaje al retuitear una publicación de una cuenta ajena que publicó una captura de pantalla de las palabras de Vidal que se hicieron virales antes de que sean eliminadas.

De esta forma, no solo eligió dar cuenta de su descuido, sino también reivindicar la administración que hace de sus propias redes: “Como habrán visto, anoche subí mal un textual sobre lo que dije en LN+ el lunes a la noche. Ojalá seamos más los políticos que elegimos manejar nuestras cuentas, leer, y contestar”.

Como habrán visto, anoche subí mal un textual sobre lo que dije en LN+ el lunes a la noche.



Ojalá seamos más los políticos que elegimos manejar nuestras cuentas, leer, y contestar. Quedó claro que no soy la más habilidosa con las redes, lo que todavía no está claro es qué… https://t.co/aMwmUpSFlp — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 25, 2023

Acto seguido, la ex gobernadora insistió con su crítica al gobierno del Frente de Todos y al Acto de Cristina Kirchner por el 25 de Mayo, y señaló: “Quedó claro que no soy la más habilidosa con las redes, lo que todavía no está claro es qué festeja el kirchnerismo hoy ¿El aumento de la inflación? ¿La pobreza? ¿El dólar?”.