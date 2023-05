El papa Francisco confirmó que quiere viajar a la Argentina

El Papa Francisco confirmó este jueves 25 de mayo, su intención de viajar a la Argentina en 2024. “La idea es el año que viene, vamos a ver si se puede”, respondió Su Santidad ante una pregunta que le hicieron al participar junto a José María del Corral y Enrique Palmeyro, y a la comunidad de Scholas Occurrentes, de la inauguración de la nueva sede del CBC de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que funciona en la comunidad de Scholas del Barrio Mugica, en la Ciudad de Buenos Aires.

Del evento, participan el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que también está en Roma, y el director del CBC, Felipe Vega Terra. Además, están presentes representantes de comunidades del movimiento educativo internacional en Estados Unidos, la Amazonia colombiana, España y México. La misión será consolidar los lazos de solidaridad y colaboración que caracterizan a este movimiento global.

Será la primera vez que Jorge Bergoglio viajará a su país natal como Francisco. Serán 11 años después del día en que fue ungido Papa. Aunque no fue hecho oficialmente aún por el Vaticano (se están coordinando detalles), el plan sería visitar algunas ciudades de Argentina, brasil y Uruguay. Una de las fechas posible: luego de Semana Santa.

¿Por qué demoró tanto la visita?

Durante la exclusiva entrevista del Papa Francisco con el medio Infobae, Su Santidad reveló que pensó en la posibilidad de viajar a la Argentina en 2017. En diciembre. “Se iba a ir primero a Chile, después a Argentina y Uruguay. El plan era ese. ¿Pero qué sucedió? Que [Michelle] Bachelet terminaba su gobierno y las elecciones eran precisamente por esa época. Entonces tuvimos que pasar Chile a diciembre y ya ir en enero a Argentina y a Uruguay. En enero no encontrás ni al gato, ¿viste? Entonces se cambió el programa y se hizo Chile y Perú. Y quedaron Argentina y Uruguay para después. Y ese después es lo que estamos esperando [de] la coyuntura. No hay una negación de ir. No, de ninguna manera. Estuvo planeado el viaje. Yo estoy abierto a que se dé la oportunidad”.

Entre los factores que había expresado en ese momento se encontraba la coyuntura sociopolítica por las elecciones. “A veces la visita de un Papa puede ser usada, en todos los lugares. Que no sea usada ni para un lado ni para otro. Por eso en tiempo electoral no se hacen viajes en los países, para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo”.

Además de la bendición, el Papa Francisco recordó el origen de Scholas en Argentina, como respuesta educativa a la crisis política, social y económica del 2001. Además, resaltó la importancia de la participación ciudadana de los jóvenes y adolescentes como antídoto ante las grietas. “Estos dos (por José María del Corral y Enrique Palmeyro) no tiene receta, van donde está el problema y acompañan. Del mismo problema sacan la energía para seguir. Por eso les va tan bien”, aseguró Su Santidad.

Pero no es solo la cercanía lo que atrae a los vecinos del barrio a estudiar a este CBC, sino también la contención que ofrece el sistema educativo de Scholas Ocurrentes. El programa “La Previa” de la UBA brinda clases de apoyo, muchas veces impartidas por estudiantes avanzados, y proporciona un aula de estudio y una impresora para que los alumnos puedan imprimir sus materiales universitarios. Además, se selecciona a los docentes con el objetivo de maximizar las herramientas disponibles y mejorar el acompañamiento a los estudiantes.

Desde su apertura en julio de 2021, la sede del CBC de Scholas Ocurrentes ha experimentado un crecimiento notable. En ese momento, se inscribieron 50 estudiantes de todas las edades, pero en menos de dos años, la cantidad de alumnos ha superado los 240.

Quedó inaugurada oficialmente la sede del CBC del Barrio 31

Yacobitti agradeció al santo padre y destacó la importancia de estos centros educativos en los barrios donde se concentra la gente con mayores deudas socioeducativas: “Para nosotros esto es parte de la función social de la universidad, acercar a cada ciudadano la posibilidad de estudiar, de formarse y brindarles más y mejores oportunidades”, enfatizó.

“Es nuestra responsabilidad poder garantizar el acceso universal a la educación porque es la mejor herramienta que tenemos para crecer y desarrollarnos como país. Creemos en la educación pública y trabajamos para brindarles la mejor formación porque estamos convencidos de que una universidad de excelencia es una universidad al alcance de todos”, dijo y agregó: “Queremos ser un puente entre los vecinos y la Universidad, y a través de estas propuestas, lo estamos logrando”.

Por su parte, Vega Terra, manifestó: “El objetivo es que esto sea una puerta de acceso para los jóvenes que tenían dudas o miedo de dar ese paso, permitiéndoles comenzar su educación en este CBC y luego continuar su carrera en otra sede de la UBA. Comprometidos como estamos con la igualdad de oportunidades, deseamos que todos los jóvenes del barrio Mugica, así como otros jóvenes, puedan formarse en la UBA y acceder a estudios superiores de la más alta calidad”.

El encuentro se dio en el marco del cierre del Congreso “Ciudades Eco Educativas”, organizado por el movimiento internacional Scholas Occurrentes y el Banco de Desarrollo de América Latina, con la presencia de 50 alcaldes de Latinoamérica.

El congreso que terminó hoy tien el objetivo de promover y difundir el Desarrollo Sostenible, haciendo referencia al término de “ecología integral” expuesto en la Encíclica Laudato Sí, a partir de la metodología educativa desarrollada por Scholas y las experiencias que vienen realizando los jóvenes de diversas comunidades.

Durante tres días, los funcionarios recibieron capacitaciones en la materia para que puedan aplicar el conocimiento en sus territorios, en continuidad a la experiencia Laudato Sí jóvenes, impulsada por Scholas el año pasado.

Scholas Occurrentes es una organización Internacional de Derecho Pontificio creada por decreto de Su Santidad, el Papa Francisco, presente en los 5 continentes y que a través de su red integra a más de medio millón de escuelas y redes educativas. Su objetivo es responder al llamado de crear la cultura del Encuentro, reuniendo a los jóvenes en una educación que genere sentido.

La fundación nació en 2013 a partir de dos experiencias que Jorge Bergoglio había desarrollado junto a José María del Corral y Enrique Palmeyro (que fueron designados el año pasado como consultores de Educación del Vaticano) en su época de arzobispo porteño.

Se trata de las iniciativas Escuelas Hermanas, dirigida por Palmeyro entre 2002 y 2012, y Escuela de Vecinos, dirigida por Del Corral, que tiene sedes en 17 países y conecta a cerca de medio millón de establecimientos educativos de todo el mundo.

Escuela de Vecinos tenía la particularidad de reunir a “todas las confesiones religiosas” y entre sus fines figuran “fomentar, mejorar la educación y lograr la integración de las comunidades, con foco en las de menores recursos”, y “promover campañas de concienciación sobre valores humanos”. También estuvo presenta la diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires y una de las creadoras de la organización cuando era Escuela de Vecinos, Victoria Morales Gorleri.

Con este tipo de acciones, el Papa Francisco fortaleció las líneas de trabajo que Del Corral y Palmeyro realizan en la órbita del Vaticano. En marzo pasado de 2021, un decreto papal ya le había dado a Scholas características de Movimiento Pontificio, convirtiéndola en el primer movimiento de la historia de la Iglesia en ser creado directamente por un quirógrafo papal. Antes había sido establecida como “Fundación de Derecho Pontificio”, asegurando que se trata de una “red mundial de escuelas que comparten sus bienes, teniendo objetivos comunes, con especial atención a los de menores recursos”.