Prebendas electorales: punteros entregarían droga a cambio de votos

Días atrás el candidato de Juntos por el Cambio Roberto Sánchez, quien aspira a convertirse en el próximo gobernador de Tucumán, lanzó una fuerte denuncia en una entrevista concedida al programa Panorama Tucumano.

El actual diputado nacional encendió las alarmas sobre las prácticas más reprochables del sistema electoral: el clientelismo y las prebendas. Sánchez aseguró que “Los vecinos denuncian que punteros del oficialismo ofrecen droga a cambio de un voto. Nos indigna mucho esa situación y la denunciamos públicamente para que paren con esa mercantilización de la política, que mata a los jóvenes tucumanos. Una cosa son los spots publicitarios del Gobierno y otra es la que pasa en las calles de barrios y ciudades de toda la provincia. El combate al narcotráfico no admite dobles discursos”, fustigó.

Al parecer, con cada elección los punteros políticos suman nuevas estrategias para captar los votos y asegurar la victoria de sus dirigentes. Al voto cadena, al acarreo de votantes, a la entrega de bolsones, al cobro de subsidios por tres meses y a las promesas de nombramientos, ahora según lo expresado por Sánchez habría que sumar la entrega de droga a cambio de un sufragio.



“Sabemos de las prácticas que intentan comprar el voto de la gente en cada elección. El oficialismo ha perfeccionado todo lo que tiene a su alcance para condicionar la libertad de los ciudadanos. Ahora, darle droga a los chicos a cambio de que los voten es intolerable. No se puede joder con las adicciones que tanto daño están haciendo a miles de familias de la provincia. Nosotros nos ocuparemos de un problema que también fue abandonado por el Estado”, añadió.

Repercusiones

Los dichos de Sánchez repercutieron en otros espacios políticos. Todos apuntaron contra el oficialismo provincial. Pero en algunos casos los opositores no se salvaron de los cuestionamientos.

“Durante las elecciones, los punteros -del oficialismo provincial y de todos los partidos tradicionales- efectivamente funcionan como punteros políticos. Pero en tiempos no electorales funcionan como punteros del narcotráfico”, dijo el candidato a gobernador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U), Martín Correa.

“Que se ofrezca droga a cambio de votos no me extraña. Y no me extrañaría que suceda con todos los partidos patronales. Tanto en el Partido Justicialista como en Juntos por el Cambio supimos de candidatos vinculados al negocio de la droga. Para terminar con esto, necesitamos la organización de los vecinos, para correr a los narcotraficantes de los barrios. Ni la Policía ni el Estado lo harán”, manifestó Correa.

Por su parte el candidato a legislador José Cano, indicó que “En la elección de 2015 habíamos recibido denuncias de que en algunos circuitos entregaban porros, droga, a cambio de un voto. Y no estoy diciendo ninguna novedad: dirigentes territoriales del oficialismo lo saben. En un proceso electoral este tipo de prácticas se dan”, lamentó.



A criterio del ex senador y diputado nacional, el sistema electoral vigente facilita esta triste situación. “Es absolutamente repudiable. Esto debería generar un profundo llamado a la reflexión no solo de toda la dirigencia política de Tucumán, sino también de las universidades, de los colegios profesionales, de la Federación Económica. Con este sistema electoral no se puede seguir eligiendo las autoridades de la provincia. Pero algunos silencios duelen”, agregó.

Sin embargo, se mostró confiado en que en un futuro cercano se modificará el sistema electoral. “No tengo ninguna duda de que esta será la última elección en la que votamos con este sistema. Es un escándalo, que promueve las peores prácticas de clientelismo político. Se sustenta en utilizar cualquier recurso para captar votos”, criticó.

Antecedente

Droga, votos y punteros políticos no serían los ingredientes más óptimos para alcanzar una democracia sana en Tucumán, pero cabe recordar que en año 2013 alumnos de Las Talitas ya habían desnudado esta deleznable práctica cuando fueron consultados sobre la implementación del "voto joven". En esa oportunidad, habían expresado: “conozco una persona que le dieron $ 100. Con eso se compró un baguyo (bolsa con marihuana)”. “Para que voten, a los chicos les darán $ 50. ¿Para qué? Para ir a un transa; para nada más”. “Si le dan $ 50 a los chicos que se están drogando, más vale que lo van a votar. Porque con eso se comprarán baguyos. Lo usarán con un transa o para tomar”. “Ellos (los políticos) se enfocarán en chicos de bajos recursos; saben que la mayoría de ellos se droga. Saben que ahí tienen el voto seguro”. Al parecer en este 2023, la apuesta se habría redoblado.

Fuente: La Gaceta