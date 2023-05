Jimena Barón disfruta de uno de los mejores momentos de su vida en un gran presente profesional, creciendo en su carrera como cantante y con su disco Mala Sangre en la calle y a punto de empezar la gira de presentación. En simultáneo también de la crianza de su hijo Momo y el amor junto a su pareja Matías Palleiro con quien circulan desde hace meses rumores de casamiento y embarazo ya que cada día se muestran más enamorados.

Si bien hubo un tiempo donde se mantuvo alejada de los medios y de las redes sociales, ahora la cantante disfruta de compartir tanto sus anécdotas divertidas como el material laboral. Este miércoles, la Cobra subió un especial posteo en su Instagram para celebrar su nuevo año de vida enumerando los motivos de su felicidad.

La imagen en cuestión ya habla por sí sola. Es una foto que Jimena se tomó frente al espejo, autorretrato donde se la ve completamente desnuda pero sin dejar ver nada más allá de su piel. “Queridos 36, bienvenidos. Nunca me sentí tan tranquila, tan querida, tan cuidada, tan linda, tan fuerte y tan feliz”, comenzó diciendo la cantante.

Además, Jimena admitió los deseos que tiene para estos meses que se vienen: “Ojalá la pasemos espectacular porque estoy muy ilusionada. Luego, se mostró feliz y en agradecimiento a sus seres querido, la gente que la apoya incondicionalmente y también a ella misma. “Gracias por tanto aguante y energía, gracias cuerpo por acompañarme lindo y sano, por las risas, los amigos, mi hijo, mi familia y mi novio”, desarrolló para sus seis millones de seguidores en esta red social.

Comentarios y me gusta

En solo cuatro horas la publicación cosechó más de 150 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos quienes les regalaron cientos de elogios y le desearon un muy feliz cumpleaños en este día tan especial para ella.

“La vida se puso increíblemente buena y placentera. Yo sabía que me iba a tocar. Feliz cumple para mí”, concluyó agradecida por este presente y haciendo una retrospectiva a su historia de vida, los proyectos laborales que no salieron e incluso sus desamores con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison y con otros hombres con los que estuvo de novia.

Por ejemplo, hace unos días la actriz y cantante estuvo invitada a Noche al Dente, el late night show que conduce Fernando Dente por la pantalla de América, y se refirió a El amor después del amor, la serie que refleja la infancia y los primeros años de carrera de Fito Paéz y confesó el impacto que le generó cuando la vio.

Pensando en su infancia, la actriz reveló la angustia que sintió cuando vio la serie y revivió momentos de cuando era chica. “‘Mariposa Tecknicolor, Circo Beat son mi primario. Este disco que salió en el ‘93, no me acuerdo bien, fue un disco que escuchábamos en el colegio. Era ir a pedir el grabador para poner Circo Beat. Es un disco que tiene mucha alegría, mucha felicidad, mucha Argentina. Entonces, me lleva al primario de los pelos”, recordó la intérprete de La Tonta, La Cobra y La Araña, entre otros éxitos.

“Con la serie casi me muero”, se sinceró luego y agregó palabras de elogios para Fito Páez: “Un tipo tan sensible, que compone tan pegado a lo que va viviendo, a lo que va sintiendo”. “Estas canciones me matan, me llevan a mis amigos del primario, que después... la vida, te vas abriendo y por ahí no te ves más, pero unía Circo Beat de una manera muy hermosa”, se expresó la cantante.