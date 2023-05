WhatsApp: con qué truco podrás leer los mensajes eliminados

Ante las constantes actualizaciones de WhatsApp, hay algunos trucos que suelen pasar desapercibidos por la mayoría de las personas. Es el caso de este truco para ver los mensajes eliminados.

Entre las novedades que la app estuvo realizando se encuentran la función para saber la ubicación de un contacto sin que se entere y el truco para tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo celular.

Cómo leer los mensajes borrados de WhatsApp

Lo que necesitarás es activar un Widget de ajustes. Aquí debemos precisar que el truco no siempre funciona, porque dependerá de la capa de personalización de tu celular. Para activarlo, tendrás que mantener pulsado el fondo de pantalla del celular para luego hacer clic en la opción Widgets.

El truco dependerá que tu celular cumpla con algunas características

Allí verás todas las apps que están programadas para operar como widgets en el celular y deberás seguir los siguientes pasos:

Buscar la opción “Ajustes” y mantenerla pulsada para luego moverla al escritorio. El botón es un acceso directo, así que deberás configurar también a qué opción te llevará.

Seleccionar “Registro de notificaciones”.

Ahora solo queda esperar a que recibas notificaciones de mensajes de WhatsApp, una vez comiencen a llegar deberás:

Pulsar sobre el nuevo icono de Ajustes con dirección a “Registro de notificaciones” para acceder a la lista de notificaciones.

En esta lista, seleccioná la notificación de WhatsApp que quieras leer y se te mostrará el contenido, así haya sido eliminado de la aplicación.

Solo dedícate a leer los textos que rezan “android.text”, considera que el sistema solo puede guardar 100 caracteres del mensaje y solo tendrás acceso al texto que te llegaron por una notificación.

WhatsApp Web

Para ver mensajes eliminados en WhatsApp Web, es recomendable utilizar esta aplicación en la computadora de forma regular. Tanto los usuarios de iPhone como de Android deberán descargar e instalar la extensión "WA Web Plus for WhatsApp" en su computadora. Una vez instalada, se debe seleccionar la opción "Restaurar mensajes eliminados" (Restore deleted messages) en el menú de configuración de la extensión. A partir de ese momento, se tendrá la posibilidad de recuperar los mensajes que hayan sido borrados en los chats.

El listado de celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar en junio

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

En el caso de los iPhone, celulares de la marca Apple, estos son los modelos que ya no contarán más con la app WhatsApp. De momento no se han mencionado a las tabletas puesto que ellas antes no contaban con la app anteriormente y solo se podía acceder mediante WhatsApp Web, pero también se verán afectadas.