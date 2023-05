Aumento de la pobreza: Cada vez más gente asiste a comedores

Liliana Sing, directora de Caritas Tucumán, aseguró que cada vez se necesita mayor presencia y acompañamiento en los 12 comedores a los que asiste la entidad religiosa y destacó que el abordaje que llevan adelante es integral. “No sólo ayudamos en lo alimenticio, sino también reforzamos la asistencia con espacios de apoyo escolar y becas para los distintos niveles educativos que les permita a las personas tener trabajo y una fuente de ingresos”, afirmó.

Por su parte, Nilda Juárez, vicedirectora de Cáritas, manifestó que el agravamiento de los números se constata con un aumento en la demanda de los comedores. Y puntualizó: “Es una preocupación latente que tenemos y además los ancianos, al no cubrir sus necesidades básicas, también llegaron a los comedores”.



Daniel Abad, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del NOA (Cesnoa), indicó que ante contextos de crisis, como el que experimenta la economía nacional, la pobreza es una problemática que se agrava. “Esto no nos debería tomar por sorpresa, pero sí con preocupación”, aclaró.

En relación a los índices conocidos, el profesional sostuvo que debe evaluarse qué está haciendo el Gobierno nacional para que la situación no se agrave y destacó que la decisión de no devaluar abruptamente la moneda ayuda a que la inflación y la pobreza no se eleven a límites inimaginables. “No será fácil darle una solución a esto y menos cuando no vemos medidas concretas. Hoy se ve a un equipo económico sobrellevando la situación hasta las elecciones primarias de agosto y de ahí tendremos otros escenarios hasta las generales, pero planes integrales no hay”, concluyó.

Fuente: La Gaceta