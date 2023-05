El fuerte respaldo del Indio Solari a Wado de Pedro

El periodista Gabriel Levinas fue muy repudiado en las últimas horas tras sus polémicas declaraciones contra el ministro del Interior, Wado de Pedro, y a la hora del respaldo para el funcionario, apareció nada menos que el Indio Solari.

"Negar a Wado es una bobera sin mesura. Carga una historia personal que no le agrega. Que no le agrega nada a su conocimiento de las sombras de los rincones de la Rosada pero nos muestra un temperamento fuerte y convicciones firmes. Que ha vencido a toda presunción negativa", escribió el líder de los Fundamentalistas en respuesta a una publicación de Mariano Recalde.



El músico, que no es la primera vez que expresa sus convicciones políticas, no dudó en destacar al funcionario. "No se si habla más claro pero sí que le entendemos mejor. Pues claro que puede ser un gran candidato", sentenció.

No es la primera vez que el ex Patricio Rey apoya al ministro del Interior. Tras las PASO 2021, y luego de una foto que publicó el funcionario, el músico le dedicó un sentido comentario.

Entre los cientos de mensajes, este lunes, tras conocerse la derrota del Gobierno en casi todo el país, el cantante le dejó unas palabras de respaldo. "Sosténgase como siempre, sereno. A usted no se le puede pedir mas… jaja, yo se que usted me va a contestar si se se puede…", comentó.

Wado De Pedro: "El desafío es convocar a los jóvenes con un mensaje de rebeldía pero sin odio"

El ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro expresó que "la libertad pasa por tener oportunidades".

El ministro de Interior y posible precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Eduardo ‘Wado’ de Pedro, consideró este martes que el desafío de la coalición oficialista pasa en la actualidad por "convocar a los jóvenes con un mensaje que afirme que se puede ser rebelde sin tener odio", y afirmó que en una sociedad "la libertad pasa por tener oportunidades", en una clara referencia al postulante presidencial y diputado nacional, Javier Milei.

“El desafío de nuestra generación es convocar a los jóvenes y decirles que la libertad tiene que ver con una sociedad que genere igualdad de oportunidades y que nos incluya a todos. Hay que convocar a los jóvenes con un mensaje que afirmeesente el FdT serán las de Juntos por el Cambio (JxC) que llevaron al país a contraer "una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y "las medidas" que propone Milei.



Sobre cuándo definirá el FdT sus postulantes para competir en una eventual interna que el oficialismo realice en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), De Pedro estimó que se definirán sobre el 24 de junio" -la fecha límite para inscribir listas de precandidatos- o "quizás un poco antes".

Para Wado De Pedro, el fenómeno de crecimiento del precandidato de la Libertad Avanza que se verifica en las encuestas está relacionado con que el FdT "aún no presentó (pre) candidatos ni propuestas".

"La rebeldía y la transgresión en los dirigentes políticos durante las campañas muestra cómo somos. No se puede mentir con marketing. La dirigencia política tiene que mostrarse tal cuál es y decir qué es lo que se piensa porque después vienen las frustraciones”, apuntó.

“Si no hay acuerdo en la coalición, y no encontramos una forma de salir de esta situación, lo mejor será ir habilitar la competencia interna en las PASO y que la gente elija”, subrayó.