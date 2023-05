Juan Román Riquelme lo tuvo en carpeta en el último mercado de pases. No hubo avances en la negociación, pese a la importante deuda que Talleres de Córdoba mantiene con Boca Juniors por el pase de Cristian Pavón. Sin embargo, todo parece haberse encaminado y el propio presidente de la entidad cordobesa le abrió las puertas a una de sus joyas.

La postura de Talleres respecto a negociar jugadores con Boca

“Estamos a disposición de poder negociarlo con Boca”, afirmó Andrés Fassi acerca del futuro de Diego Valoyes, una de las máximas figuras del fútbol argentino. “Se puede hacer”, reconoció el dirigente quien mantiene una buena relación con el ídolo de Boca Juniors, quien es vicepresidente y además lidera el Consejo de Fútbol.

“Valoyes tiene contrato por tres años más y el 100% pertenece a Talleres. Las negociaciones tienen que ser dentro de las estándares que pretende la institución, estamos a disposición de poder negociarlo con Boca”, reconoió Fassi en diálogo con Boca de Selección.

“La adaptación del precio del mercado internacional al argentino se da única y exclusivamente a través de la posibilidad de jugadores jóvenes que puedan suplir ese dinero que no da explícitamente. Por supuesto que se puede hacer. Talleres es una institución vendedora, es la única forma de crecer”, continuó el dirigente.

“Con Boca en su momento nos fue muy bien incluyendo a jugadores en la negociación. En esos clubes es difícil que jugadores jóvenes e importantes sean titulares, en Talleres no”, explicó sobre los casos de Andrés Cubas, Sebastián Palacios y Juan Cruz Komar, todos juveniles que formaron parte de los pases de Cristian Pavón, Bebelo Reynoso y Lucas Olaza.

Y destacó: “A Talleres no le cuesta venderle jugadores a Boca, se han hecho muchas transacciones exitosas. Siempre ha habido muy buena relación, hemos sido socios para hacer negociaciones”. Sobre este punto, se mostró interesado en que se vuelvan a considerar juveniles xeneizes en la transferencia. “Tienen muy buenos juveniles, por supuesto que nos interesan sus jugadores”, reconoció.

Pese a la buena predisposición de Talleres de Córdoba, su presidente aclaró que hasta el momento no hubo una nueva comunicación entre las partes. “No hay nada oficial, no he hablado con nadie de Boca por Valoyes. Hay un equipo de Brasil, de Italia, otro de México, interesados en él. Vamos a venderlo a la mejor posibilidad”.

Semanas atrás, Talleres de Córdoba mejoró el contrato de Diego Valoyes, quien arribó a préstamo en 2018 procedente de La Equidad. Sus buenas actuaciones llevaron a una rápida compra del pase en 2020 y en noviembre de 2021 fue convocado por primera vez por la Selección Colombia, donde lleva seis encuentros.

Con una extensión de su vínculo hasta diciembre de 2025, Talleres sigue teniéndolo como la figura a vender en el próximo mercado de pases para equilibrar las finanzas. Diego Valoyes, que estuvo también en el radar de River Plate, disputó 129 partidos en Talleres de Córdoba, convirtió 24 goles y brindó 17 asistencias. ¿Serán sus últimos juegos en la T para seguir su carreara en Boca Juniors?