El paso de Marcos Ginocchio que lo acerca a la China Suárez

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, tiene grandes proyectos para su futuro y esta semana dio el gran paso.

El joven firmó un contrato para la agencia Multitalent, la misma que tiene en sus filas a figuras como la China Suárez.

“Se incorpora un nuevo talento a Multitalent, pronto vas a poder ver más de él”, escribieron desde la cuenta oficial de la empresa que también representa a Zaira Nara, Emilia Attias, Paula Chaves y Camila Homs.

Marcos Ginocchio y su futuro después de Gran Hermano

Tiempo atrás, Marcos Ginocchio confesó a CARAS sus deseos de comenzar una carrera como modelo internacional.

"Hay muchas opciones que me interesan, como modelar y actuar: antes de entrar a la casa había hecho algunos trabajos publicitarios, que me gustaron y donde me sentí cómodo", dijo El Primo días de haber abandonado la casa.

Luego, Marcos Ginocchio confesó que Iván de Pineda es su referente. "Seguramente lo retome ya que Iván de Pineda es un referente como modelo internacional. Me veo así, sólo tengo que ver en qué tiempo, qué es lo que haría ahora y qué después. Estos días me voy a reunir y evaluaré ya que me encantaría seguir en los medios y terminar mis estudios también”, contó.