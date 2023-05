El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, como es habitual encabezó este lunes una reunión de Sala de Situación junto a todos los funcionarios de esa área y este martes analizó la situación epidemiológica de Tucumán en el living de Los Primeros TV. En esas circunstancias, manifestó que "ya pasamos el pico de contagios de bronquiolitis, que afecta a los recién nacidos y a los bebes hasta los dos años con una mayor incidencia, pudiendo en algunos casos hacer casos graves por las dificultades respiratorias que genera".

El titular del área sanitaria admitió además que el mayor número de casos se produjeron hace dos o tres semanas, con más de 500 casos por semana y que actualmente, "los casos están en una meseta un tanto alta, con unos 400 casos por semana, pero en líneas generales la prevención funcionó como estaba previsto y adecuamos las guardias para poder a los pacientes en forma rápida y eficiente".

El ministro reconoció que están esperando lo que pueda suceder a partir de las bajas temperaturas, al comenzar el invierno en el mes de junio. Por ello, resaltó la tarea preventiva y las recomendaciones efectuadas para preservar a los pequeños. "Sabemos que la bronquiolitis afecta a los niños menores de dos años y sobre todo a los lactantes, los recién nacidos son los que peor la pasan, por eso importante evitar el contacto de los niños con las personas mayores, que son lo que portan el virus sincicial respiratorio que produce la bronquiolitis", dijo Medina Ruiz.

El ministro explicó que el virus es transmitido a los niños por los adultos, que no hacen la enfermedad, al besarlos o al tomar contacto, por eso resaltó importante mantener la distancia, lavarnos las manos y usar barbijos ante la presencia de niños y los recién nacidos.

"Es importante no perder de vista que esta enfermedad puede producir cuadros graves en los niños, no es una enfermedad banal, para que se entienda la bronquiolitis es una afectación donde los bronquios más pequeños se obstruyen, se inflaman y se llenan de secreción. Entonces, un bebé recién nacido que no tiene la capacidad de toser o de protegerse es muy difícil que le llegue el oxígeno hasta el fondo del pulmón y se oxigene la sangre. Y eso lleva a que muchas veces el pequeño requiera la internación en terapia y asistencia respiratoria", explicó Medina Ruiz.

En ese sentido, destacó que "estamos usando cánulas de alto influjo, que es un mecanismo de ventilación por el cual a través de una cánula en la nariz, al niño se le inyecta oxígeno a mayor concentración y eso evita muchas veces tener que pasar a respirador mecánico".

Pasó lo peor del dengue

"Lo peor de la epidemia del dengue ya pasó", dijo el ministro ante la consulta sobre los casos de dengue que pusieron en jaque al sistema de salud de la provincia. Medina Ruiz indicó que "ayer en la Sala de Situación vimos que durante la semana pasada tuvimos 863 casos nuevos cuando en su momento llegamos a tener más de 1.000 casos diarios".

El funcionario señaló que aún estamos pasando la epidemia y precisó que "todavía hay mucha afectación de mujeres jóvenes deshidratadas que nos consultan porque este dengue nuevo que apareció este año, el DEN2, es el peor de todos. Además de producir mucho dolor de cabeza y deja a las personas sin fuerzas para moverse, este serotipo produce mucha deshidratación".