Familiares, amigos y excompañeros de Benjamín Gamond, el argentino asesinado a machetazos en México, participaron esta tarde de un emotivo homenaje en el Club Tala, club donde jugaba al rugby.



Para el joven de 23 años, era su segunda casa y el lugar que lo vio crecer. Es por ese motivo que la familia eligió esa locación tan especial para dar el último adiós.

“La familia Gamond está muy agradecida por todo el apoyo y acompañamiento recibido, e invita a todos a compartir el homenaje a Benja, a realizarse el lunes 22 de Mayo entre las 17 y las 19 horas en la sede del querido Tala Rugby Club, su segunda casa. Los esperamos”, convocaron días atrás.

Los presentes visitaron un altar que estaba armado bajo un gacebo, con la urna que contenía las cenizas, velas y un cuadro con la foto de Benjamín.

Luego de la sentida despedida, se realizó una suelta de globos blancos y negros -colores alusivos al Club Tala- y el momento se coronó con aplausos en memoria del cordobés.

Los hermanos de Benjamín arribaron al país durante el fin de semana, después de acompañar al joven en sus últimos días. Aunque la idea es esparcir las cenizas en algún lugar de Córdoba, será su madre quien definirá el sitio. En ese sentido, buscarán cumplir el deseo del chico como “amante de la naturaleza”.

“Te extraño pendejo”: el dolor de los hermanos de Benjamín Gamond

Con una recopilación de fotos de Benjamín desde pequeño, Marcos decidió brindarle un tierno homenaje a su hermano en redes sociales: “Te extraño pendejo!!”, le escribió.

En esa línea también se expresó su hermana: “Ya estás descansando hermanito querido...Ya sos eterno en cada uno de nosotros. Te vamos a extrañar peque, pero sé que nos vas a dar las fuerzas para que sea con alegría”.

El último deseo de Benjamín Gamond no se cumplió: su corazón no pudo ser trasplantado

El joven cordobés de 23 años fue asesinado a machetazos en México. La familia había manifestado su intención de donar los órganos.

El lunes 15 de mayo, Benjamín Gamond murió a los 23 años tras ser brutalmente atacado con un machete en Oaxaca, costa oeste de México. Frente al dolor, Marcos, su hermano, había asegurado días atrás que su deseo y el de la víctima era donar sus órganos. Sin embargo, no pudo ser: el corazón y los pulmones del joven cordobés no fueron compatibles con los otros enfermos que lo necesitaban. Benjamín no fue el único agredido salvajemente por Cruz Irving Martínez Flores de 21 años. Los argentinos Santiago Lastra (22) y Macarena González (29) también atacados con un machete en México.

Gamond, según la Coordinación Municipal de Protección Civil de Tutupepec, fue quien recibió las heridas más graves en la cabeza.

Quién era Benjamín Gamond, el joven asesinado en México

La víctima era oriunda de Córdoba y hace tiempo que estaba instalado trabajando en México. Desde ese destino, solía compartir imágenes en sus redes sociales disfrutando de las paradisíacas playas.

Además de los viajes, Benjamín tenía varías pasiones: una de ellas era el skate, otra muy presente durante su adolescencia fue el rugby. Fue jugador en el Club Tala.

Al enterarse de la triste noticia, le dedicó un emotivo mensaje: “Con profundo dolor informamos que ha fallecido nuestro querido Benja. Abrazamos y acompañamos a toda su familia y a la comunidad blanquinegra en este momento. Te recordaremos para siempre con esa sonrisa”.

Santiago Lastra, el otro joven agredido, también es cordobés y era amigo de Gamond hace años. Ambos crecieron juntos y se entrenaron en el mismo club.