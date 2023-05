San Martín de Tucumán venció esta domingo a Deportivo Morón de Buenos Aires por 2 a 0. El partido se disputó en La Ciudadela por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional.

El delantero Emanuel Dening marcó un doblete para el triunfo del “Santo” que genera ilusión.

¡GOL DE DENING Y FESTEJO EN LA CARA AL ARQUERO!



San Martín de Tucumán amplió la ventaja contra Morón de penal a través de Dening, que le gritó el gol a Josué Ayala. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/22hrmjuZQH — TyC Sports (@TyCSports) May 21, 2023

Banegas está sólido en la marca y muy bien pasando al ataque.

Con este triunfo, el equipo de Pablo Frontini se ubicó en el tercer puesto cuando resta un partido para completar la actual fecha. Alcanzó los 26 puntos e ingresó al lote de punteros: a tres del puntero Agropecuario y a uno de San Martín de San Juan, el escolta.

San Martín visitará a Almirante Brown, en Buenos Aires, por la fecha 18.

Frontini: "El equipo hizo un muy buen partido”

Se lo notaba feliz y así lo hizo saber cuando ingresó en la sala de conferencias. “Mi satisfacción más grande es ver reflejado en la cancha, por los jugadores, lo que uno pretende”, dijo Pablo Frontini.

“En el primer tiempo me fui muy conforme porque habíamos hecho lo que debíamos. Forzamos situaciones que queríamos forzar; estuvimos cortos para recuperar la pelota, lo hicimos rápido y lejos de nuestro arco. Atacamos bien en los sectores que debíamos y fuimos punzantes”, afirmó resaltando un dato que lo llena de orgullo: “la tapada de Darío Sand fue la primera en nuestro proceso. Eso marca que el equipo está bien”.

Al “santo” le faltó eficacia para cerrar el partido con mayor tranquilidad y con un resultado mucho más holgado. Eso, quizás, fue lo único que no lo dejó pleno. “Teníamos el costado izquierdo libre para atacar y muchas veces encontramos mucha superioridad. El partido debió haber terminado con un resultado mucho más amplio; tenemos que mejorar en la toma de decisiones”, advirtió, intentando mantener la calma pese a los nueve puntos sobre nueve y a no haber recibido goles hasta acá. “Tuvimos un gran primer tiempo, pero no es el ideal de lo que pretendo -sostuvo-. Me gustaría más y entiendo que estos jugadores pueden darlo”.