Este domingo, Gerardo Romano causó preocupación al anunciar en sus redes sociales la suspensión de la función "Un judío común y corriente" por problemas de salud.

“Pido disculpas a los espectadores de hoy, pocas veces lamenté tanto cancelar una función, pero debido a cuestiones médicas estoy internado y no podré hacer Un judío común y corriente. Los abrazo”, fueron las palabras del actor.

Durante un diálogo breve con Todo Noticias, el actor informó que se encuentra bajo observación y continuará hospitalizado por unos días, pero aseguró que está en buen estado.

A su vez, brindó más información sobre los próximos días: “Me van a dejar acá un par de días para estar seguros”.

Gerardo Romano relató el abuso que sufrió a los 12 años

Consultado sobre el episodio que vivió, el actor contó que no hizo la denuncia porque solo pudo salir corriendo. “Después el tipo me volvió a buscar al colegio. Salí con un amiguito, miré y estaba en la vereda de enfrente. Me saludó con una inclinación de cabeza sutil. Empecé a caminar y me seguía”, recordó sobre el hecho que ocurrió cuando tendría entre 12 y 13 años.

Tras esa secuencia, el abusador desapareció, pero el alivio duró poco porque la historia se repitió a diario. “El tipo me volvió a buscar al colegio, me volvió a seguir y desapareció. Entonces yo caminaba a toda velocidad para escaparme. Hasta que un día, como en una película, empecé a transpirar, agitarme, asustarme, me di vuelta y lo vi venir con una sonrisa macabra”, recordó.

Sin embargo, en la vereda de enfrente venían dos policías: “Los abracé y me puse a llorar. Les conté lo que me pasaba y señalé al tipo. En cuatro zancos, lo agarraron, lo dieron vuelta y le doblaron el brazo, pero no era él”.

Guillermo Coppola contó qué le dijo a la China Suárez tras su entredicho

El ex representante de futbolistas reveló qué pasó con la actriz luego de asegurar que salía con un hombre de 60 años.

A principios de mayo, en Intrusos, Guillermo Coppola generó la molestia de la China Suárez tras revelar, presionado por Marcela Tauro, que la actriz estaría en pareja con “un hombre de 60 años”.

Acto seguido, la ex de Benjamín Vicuña y Rusherking aseguró que habló con el representante de Diego Maradona por teléfono, y que este le desmintió todos sus dichos, asegurando que habló “para no hacer quedar mal” a la panelista del ciclo de América.



Este domingo, con las aguas un poco más calmadas, en Implacables, Guillermo Coppola habló sobre su entredicho con la actriz.

“Justo hace un ratito lo hablábamos… que es un tema en el que no tengo que meterme”, aseguró. “A la China Suárez la respeto. Respeto, por sobre todo, a los demás. Soy un tipo respetuoso de la vida”, agregó, mientras la cronista le consultaba si “se le escapó”.lo