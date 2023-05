Rusherking festejó su cumpleaños y La China Suárez sorprendió con un particular gesto

Rusherking cumplió este sábado 23 años. El artista mostró parte de su festejo junto a su familia en su cuenta de Instagram, mientras que su ex, La China Suárez, tuvo un particular gesto en su perfil. En la red social de la camarita compartió un video con el que dio a entender que aún sigue triste por la ruptura.

A principios de abril y de manera sorpresiva ambos confirmaron el fin de su vínculo a casi un año de relación, y en las últimas horas se mostró conmovida en un posteo que luego borró.

La ex Casi ángeles no dudó en mostrar sus sentimientos y publicó un clip donde mostró acostada en su cama junto Amancio, el hijo varón que tuvo junto a Benjamín Vicuña. Además, agregó varias imágenes junto al nene de dos años.

La captura del video que La China Suárez subió junto a su hijo Amancio y luego borró

También musicalizó el clip con “Acróstico” de Shakira, canción de la colombiana dedicada a sus hijos con Gerard Piqué, Sasha y Milán.

Parte del nuevo tema de la artista reza: “Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”. La actriz acompañó el video junto a emojis de un corazón vendado, dando a entender que aún sufre por amor.

El posteo, en el tiempo que duró publicado, obtuvo 90 mil “me gusta” y cientos de mensajes de aliento a La China. “Tranqui, todo estará bien. La vida acomoda todo. Cada payasa/o en su circo y cada reina en su trono”, “¡¡¡Hermosos Chini!!! Todo estará bien”, “Sos tan linda, tan fuerte, que te merecés ser muy feliz” y “Todo va a estar bien China”, fueron algunos de los comentarios para la actriz.

Por su parte, el artista urbano publicó una serie de historias en las que mostró cómo estaba pasando su cumpleaños. Rusher compartió una foto junto a un amigo y luego otra story celebrando su natalicio y el de su hermana. Acompañado por su familia, enfocó la torta con el número “23″ y agradeció por los regalos que le hicieron.

La foto de Rusherking celebrando su cumpleaños

La China Suárez habló de su soltería

Cabe destacar que en el marco del estreno de Objetos, la película que la actriz protagoniza junto a Álvaro Morte, Eugenia dio una entrevista con Intrusos (América) en la que habló de varios temas y en particular confesó que si bien se muestra de fiesta, disfruta de estar en casa con sus hijos. “Con respecto corazón bien, yo soy de procesos rápidos, ya dejé atrás todo lo que tenía que dejar atrás”, aseguró. Y sumó: “Estoy bien, por primera vez en mi vida... Ya estoy más grande y estoy de verdad con la cabeza en el trabajo y muy contenta”.

Otra de las cuestiones que tocó en la conversación fueron sus recientes fines de semana de soltera, que dieron lugar a todo tipo de especulaciones, tanto por nuevos romances como por supuestos roces por encuentros casuales. El más sonado, con Wanda Nara, con quién coincidió en una fiesta Bresh. “Se dio, porque está Valentina Zenere, que vino de Madrid, otra amiga que es compañera en la serie y que me dijo muchas veces de salir... Así que fuimos a un par de salidas, pero yo ya me canso. Fui dos fines de semana seguidos y ya está, ya cumplí la cuota de salidas. Me gusta mucho bailar”, se rió.

Además, y sin hacer nombres, dijo no tener miedo a encontrarse con nadie en la noche porteña. “Si está todo bien... Y no necesito protegerme de nadie, está todo perfecto. Salgo para pasarla bien, para entretenerme, divertirme. Y después, ya está”, cerró contundente sobre el tema.