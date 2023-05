La impresionante transformación física de María Becerra

María Becerra revoluciona las redes sociales y el mundo de la música con su talento y su carisma. Pero también, desde hace unos meses, la cantante argentina empezó a mostrar su lado fitness y en las últimas horas sorprendió al compartir su sorprendente cambio físico.

“Le metimos con onda”, escribió la artista en una historia de Instagram en la que posó frente al espejo con un corpiño transparente y dejó en evidencia sus músculos trabajados. Además, al igual que en otras ocasiones, María mencionó a su entrenador personal, quien está encargado de prepararle todas las rutinas de ejercicios.

En la reciente postal que subió a su perfil oficial, se la puede ver a Becerra con el pelo suelto, sin ningún maquillaje ni tampoco filtros. También, lució unas calzas con estampado de color blanco y azul de la prestigiosa marca Dolce & Gabbana.

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Automático” impacta en las redes sociales a sus millones de seguidores con su faceta fit. Semanas atrás, se sacó otra postal en el baño de su casa y lanzó una frase en Twitter que dejó en evidencia su orgullo por su notable cambio: “No dejé ni a Mister Músculo”.

“Amo ver el cambio que estás haciendo. Ojalá pudiera tener tu voluntad en hacer gym”, “Te felicito por todo tu esfuerzo y dedicación”, “Qué bueno que todo el entrenamiento que comenzaste esté dando sus frutos”, fueron algunos de los comentarios que recibió María Becerra en la publicación que realizó a mediados de abril.

Así es la intensa rutina de entrenamiento de María Becerra para tonificar los glúteos

La cantante argentina, además de mostrar los resultados en su cuerpo luego de hacer gimnasia, también comparte su intensa rutina de entrenamiento con la que se mantiene en estado para cantar varias horas arriba del escenario.

María Becerra publicó en su cuenta de TikTok un video realizando ejercicio junto a su hermana Ailín y en el inicio del clip dijo: “Ok, hora del gym. Así empezamos a entrenar con mi hermana”.

En la filmación, que dura más de un minuto, se puede observar cómo la autora de “Automático” fue incrementando el nivel de complejidad de los ejercicios.

Después de entrar en calor la cantante hizo “plancha” y luego siguió con sentadillas con pesas con discos de hasta 10 kilos, más los 20 kilos que pesa la barra olímpica, para tonificar la zona de glúteos.

Mientras iba relatando en qué consistía cada ejercicio, María hizo hilarantes comentarios del estilo “Pumba, no dejé ni los músculos” o “A mover las cachas que ese c... no se hace solo”. /TN