Cande Tinelli habló sobre su recaída en la bulimia

Hace más de una semana, Marcelo Tinelli se refirió a la salud de su hija Candelaria, fruto de su primer matrimonio con Soledad Aquino. En esa oportunidad, el próximo conductor de Bailando 2023 habló del problema de salud de su hija, quien la semana anterior había contado a través de sus redes sociales que había tenido una recaída en la bulimia.

“Es un tema que por supuesto atraviesa a nuestra familia hace mucho tiempo, muchos años, y es un tema que lo viene llevando muy bien Cande”, dijo el conductor en un móvil en vivo por Intrusos (América). “Yo la amo con locura y siempre he estado cerca, desde muy chiquita, en todos los problemas que ha tenido. Ha tenido momentos mejores, peores, es algo que va y viene muchas veces”, agregó sobre su hija.

Todo comenzó cuando la propia Lelé realizó un posteo en sus redes sociales contando lo que le estaba pasando. La influencer había respondido a algunas críticas de sus seguidores en su cuenta de Instagram. Estas se referían a su aspecto físico, entonces Cande contó la situación por la que estaba atravesando. “Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan. ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y voy al psiquiatra hace muchos años. Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia. Estoy pasando un momento choto, por eso estoy así”, había escrito en la red social en la que tiene cuatro millones y medio de seguidores.

Al respecto, su papá opinó sobre su sentida publicación. “Me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo públicamente porque ayuda a un montón de gente que también muchas veces se siente discriminada o atacada”, consideró Tinelli e hizo énfasis en los comentarios que pueden llegar a afectar a otros. “Muchas veces para algunas personas pueden molestar, joder, herir y lastimar mucho a una persona, sobre todo a aquellas que van llevan un tema tan difícil como es la anorexia, la bulimia”.

Respetar al otro

“Es importante también respetar al otro como es, de esa manera. Cada uno tiene su forma de ser y me parece que hoy estamos en un momento en donde lo más importante es respetar. Por ahí en otro momento le hubiera dicho ‘no te expongas’. Me parece que lo hizo muy bien”, agregó sobre la publicación de la artista plástica, a quien definió como “una compañera total”. En ese sentido, reveló que cuando el conductor desembarcó en América, su hija le prometió estar a su lado: “Yo quiero estar, quiero colaborar”, le dijo Cande a su padre.

Así las cosas, en esta oportunidad, fue la propia Cande quien habló del tema, al aire de Socios del espectáculo (El Trece). En una corta entrevista, por medio de un móvil en la calle, la cantante comenzó contando cómo fue el video que grabó durante su último viaje. “Fui a laburar, fui a hacer un video de mi próxima canción que va a salir cuando el video esté terminado y cuando se alineen todos los planetas”, destacó entusiasmada.

Luego, se refirió a su estado de salud, después de que su papá hablara de la recaída que tuvo producto de la bulimia. El periodista le consultó si hablar de este tema para ella era una catarsis. “Más que una catarsis para mí, teniendo un montón de seguidores y de seguidoras sobre todo, aunque es cierto que pasa tanto en hombres como en mujeres, pero me parece un buen medio, un buen recurso para hablarlo”, aseguró, y explicó por qué había decidido hacerlo público.

“Uno a veces se queja, ‘ay la exposición, qué fiaca’, pero después lo aprovecho para difundir esto y que la gente sepa que me pasa a mí y que le pasa a cualquiera, y recibí muchos mensajes y yo a través de eso siento que ayudo y que puedo decir que es algo que nos pasa a todos, o a algunos, que todos tenemos cosas de salud mental que me gustaría que también se pueda empezar a hablar más, que no sea un tabú, más que nada para eso”, concluyó con total sinceridad.