Mario Pergolini, quien integró la fórmula presidencial junto a Jorge Amor Ameal en las elecciones de 2019 y renunció a su cargo en marzo de 2021, anunció que será candidato a presidente en los comicios que se celebrarán este año: “Sí, voy a jugar. Es momento para hacerlo a diferencia de como lo hice la vez pasada. Creo que hay espacio en este momento para discutir candidaturas. La vez pasada me quedé con las ganas. En realidad, me fui yo. Ahora es momento de hacer lo que tenía ganas de hacer, solo lo podés hacer armando equipos y siendo presidente”.

Entrevistado por el programa Boca es Boca, el conductor radial precisó que comandará un movimiento llamado “Unidad Xeneize” que será integrado por gente de la oposición y miembros que se alejaron de la actual comisión directiva como es su caso. En tanto, adelantó que se “meterá más en política” a diferencia de la vez pasada.

Sobre Román

Respecto a sus diferencias con Juan Román Riquelme, remarcó: “Es muy hábil hablando. Sabe cuando le habla a ese riñón de Boca. Él siempre tiene ese discurso de ser feliz, que esta es mi casa, de qué locos que son los Bosteros y de vamos a ganar por mucho. Es un muchacho bravo; toda la política de Boca es brava. De todos los que son jugadores o ex jugadores es el que tiene una personalidad brava y más complicada”.

Sobre el ídolo xeneize, ahondó: “No sé si se encierra en Ezeiza por temor a algo. Sí tenía una forma de pensar y encontró con el oficialismo un lugar para llevarla adelante. Y la hubiera llevado a cabo haciendo alianza con cualquiera. Está todo bastante mal planificado, muy desordenado. Debería haber diálogo entre todos, eso no pasa en Boca hoy, está todo bastante separado. Están llevando adelante algo que no me parece bien. Podríamos tener otra forma de transaccionar y no tener tantas discusiones”.

Cuando le preguntaron si Román lo había decepcionado, respondió: “Un poco sí. Cuando lo conocí quedé fascinado con él y me dejé llevar. Te apela rápidamente a todo lo que recordás y te gusta del fútbol. Se tendría que haber preparado más y yo también. Estuve cuatro años construyendo con otra gente. Hablé con Andrés Ibarra, con Jorge Reale, gente que es parte de la política de Boca, para tener una base un poco más fuerte. Hay que juntarse, unirse y hacer cosas por el club”.

En cuanto a las razones por las que decidió renunciar a su cargo como vice del club de la Ribera, precisó: “Encontré que no tenía un lugar. Una vez que Román confirma este trinomio se polarizó bastante. Román tomó la decisión de instalarse en el predio y entre lo que pasaba allá y en Brandsen se polarizó mucho. Yo soy de otro palo, había ido a contribuir en otras cosas, por supuesto no quería meterme en el fútbol. Pero lo que proponía no pasaba o tenían otra idea y no la iban a hacer. Y nunca me gustó estar en un lugar porque sí. ¿A qué me voy a quedar, a discutir?”.

Pergolini, que se considera “oficialismo disidente”, confirmó la teoría del doble comando: “Empezaron a trabajar en dos lugares en paralelo. En Boca Predio se trabajó con un objetivo claro. Llamaron a un creativo de agencia de publicidad que es hincha de otro equipo. Yo les preguntaba por qué no poníamos a uno un poco más bostero y no a alguien que haya estado del otro lado divirtiéndose”.

¿Por qué quiere ser presidente de Boca? “Si no vas como presidente, es complicado hacer cosas en Boca. Y en el fútbol argentino en general, porque es muy presidencialista. Hay ciertos ciclos que fueron buenos pero se cumplieron, es momento de renovaciones. Está Ibarra, Reale y me pongo yo. En algún momento tendremos que charlaron todos los que quieran serlo y decir quién está mejor. No es luchar contra Riquelme, me parece bien que el socio le tenga cariño y respeto”.

Por último, se mostró elogioso con Ameal, invitó a Mauricio Macri a acompañarlo en su aventura política y argumentó: “Hay que darle las cosas a la gente que sabe en cada ámbito. Boca se desprofesionalizó. No tiene que ser una empresa, pero sí estar organizado. Es un club muy grande y tiene que tener áreas especializadas. Está afuera de la tecnología y comunicación. Hay que poner un manager que funcione bien y saber que el capital son las divisiones inferiores”.