Sorpresivamente, el presidente Alberto Fernández convocó a la militancia a participar del acto que se realizará el próximo 25 de mayo en Plaza de Mayo, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en el gobierno. Ese día está previsto que la única oradora sea su vicepresidenta, Cristina Kirchner, con quien se encuentra distanciado por diferencias políticas vinculadas a la dirección que tomó el gobierno.

“El 25/05/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reaparición moral, justicia social y derechos humanos. Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y a escuchar a su compañera de vida”, aseguró el jefe de Estado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La semana pasada, desde el entorno presidencial habían anticipado que el mandatario no tenía previsto sumarse a la convocatoria. Incluso en una entrevista radial el propio Fernández había dicho que no era su estilo el de convocar a este tipo de movilizaciones. Días después, Cristina Kirchner publicó una carta en la que declinó la posibilidad de competir en las elecciones 2023 y anoche dio una entrevista en la que matizó sus críticas a su compañero de fórmula.

El Gobierno apuesta a una fuerte muestra de unidad en la marcha del 25 de mayo

Por su parte, Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete, aseguró: “El 25 de mayo vamos a reventar la Plaza”.

El funcionario se refirió a la marcha que realizará el Frente de Todos junto a sindicatos y organizaciones sociales afines al Gobierno el jueves en Plaza de Mayo, en conmemoración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente.

Olmos sostuvo que el acto del 25 de mayo “va a ser un momento muy especial para el peronismo”. “Será un homenaje y un racconto de los últimos 20 años, una señal de unidad muy fuerte porque todos vamos a participar”, explicó en declaraciones a AM 750.

Esta semana Andrés “Cuervo” Larroque, referente de La Cámpora, anunció la presencia de la Vicepresidenta en Plaza de Mayo. La confirmación llegó después de que la expresidenta decidiera no ser candidata a ningún cargo en las elecciones de octubre.

En ese sentido, el vicejefe de Gabinete ratificó que la Vice no competirá en los próximos comicios. “Para mí, no hay dudas de que Cristina Kirchner no va a ser candidata”, remarcó y aseguró que “es un proceso electoral condicionado, ya que la principal dirigente con el mayor caudal de votos está proscripta”.

En cuanto a las PASO en el Frente de Todos, el funcionario señaló que se van a realizar porque “es una ley impulsada por Cristina Kirchner” pero aclaró que “primero hay que definir la estrategia electoral”.