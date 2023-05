Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TyC Sports (@tycsports)

Una buena noticia en Santiago del Estero. Luis Miguel Rodríguez volvió a los entrenamientos con Central Córdoba después de ser protagonista de un fuerte accidente automovilístico que le pudo haber costado la vida. Luego de ir a Catamarca a agradecerle a la Virgen del Valle, el Pulga volvió a Santiago y se reincorporó a las prácticas en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio.

El jugador tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, por eso la idea del cuerpo técnico y médico de la institución santiagueña es llevarlo despacio y no apurar su regreso. Por el momento, el futbolista de 38 años realizó tareas diferenciadas, sin exigirlo demasiado.

"Uno agradece estar vivo. Solo quería ver a mis hijos, no preguntaba si podía volver a jugar al fútbol. Después de la operación, sí. Yo ya estaba contento con patear una pelota con mi hijo", declaró Rodríguez en un mano a mano con TyC Sports.

Y agregó: "Estoy comiendo todo procesado, tengo que esperar unos días más. Ya puedo hacer bicicleta y pesas con poquito peso. Uno quiere estar lo antes posible, pero hay tiempos que no se pueden apurar. El lunes me sacan los puntos y ahí calculan 10 días más para empezar a comer con normalidad".

Según la información del diario El Liberal, faltarían al menos unos 30 días para la vuelta a la normalidad en los entrenamientos del Pulga. Su médico personal está en contacto permanente con sus colegas de Central Córdoba para hacer un seguimiento del jugador y definir el paso a paso de su recuperación.

"Del accidente mucho no me acuerdo. Lo único que sé es que no salí despedido como decían. Estaba con el cinturón de seguridad correspondiente. Me salvó la vida estar dentro del vehículo en todo el momento. De las otras cosas más importantes sí me acuerdo", concluyó en el día del partido contra Unión, por la fecha 17 de la Liga Profesional 2023.