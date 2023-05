Urgente piden limpiar de plásticos la Península Valdés

Yago Lange es deportista náutico y activista medioambiental. Es un hombre habituado al contacto con la naturaleza. Desde el año pasado encaró, junto a su equipo de colaboradores, una tarea que hasta ahora está resultando infructuosa: el reclamo para que las autoridades limpien la costa oceánica de la Patagonia, en especial la de Península Valdés, en Chubut, declarado en 1999 por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. Actualmente sus playas se encuentran atestada con toneladas de basura plástica que el mar arrastra y deja varada, lo que obliga a la fauna de la zona a convivir con la contaminación.

Primero fue la denuncia pública a través de las redes, en octubre pasado, pidiendo a las autoridades la limpieza de la costa poblados de fauna marina, luego continuó con su reclamo a través de los medios de prensa. Entonces, “por la repercusión que tuvo la noticia, me convocaron a una reunión por parte del gobierno, tanto provincial como nacional. Nos prometieron desde la administración de Chubut que, a partir de marzo, se comenzarían a limpiar y nos otorgarían permisos para colaborar”, pero hasta hoy nada de eso sucedió.

“Pude presenciar, junto a mi equipo, la interacción entre elefantes marinos y cajones plásticos y calculamos alrededor de 20 toneladas de residuos en una sola playa cercana a la localidad de Puerto Madryn”, contó a Infobae en abril pasado. El joven, hijo del regatista y medallista olímpico Santiago Lange, es embajador de Parley for the Oceans, una organización que aborda las principales amenazas a los océanos y sus ecosistema y colaborador de otros grupos de activistas contra la contaminación y el cambio climático.

Sur del país

Esta zona de Chubut no es la única afectada, como publicó Infobae en marzo pasado, científicos argentinos detectaron que la contaminación de los océanos y las playas del país ya afectó a la fauna del “fin del mundo”: por primera vez se han identificado plásticos en invertebrados marinos como la lapa y el mejillón del Canal Beagle, y en el pez puyén del Arroyo Negro, en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Un hallazgo de que se publicó en la revista especializada Marine Pollution Bulletin.

“Es muy preocupante”, dijo entonces la doctora en bioquímica e investigadora en salud ambiental del Conicet en el Instituto Argentino de Oceanografía, Ana Carolina Ronda. “Las piezas de plástico mayores tienen principalmente efectos físicos en la fauna marina, como por ejemplo bloqueo del tracto gastrointestinal y estrangulamiento”, explicó la científica. Luego, en el mar abierto, los plásticos se van descomponiendo en piezas plásticas más pequeñas y se le suma un efecto químico que puede afectar la salud de la fauna marina e indirectamente a los seres humanos.

Ahora, un mes más tarde, contó a Infobae: “No sé muy bien cuál es el plan. Dicen que van a ir a limpiar a fin de mayo con la Armada Argentina, eso me está informando el Gobierno Nacional, yo no tuve contacto con el Gobierno provincial, así que no sé nada desde Chubut”, explicó. Aparentemente, dijo, las autoridades aguardan “el presupuesto para la compra de bolsones”, tras lo cual se lamentó porque “viene todo demasiado lento”. Lange destacó que, aunque podría organizar una campaña de voluntarios para realizar la limpieza de las costas aclaró: “No tengo el permiso para ir a limpiar, así que no hay convocatoria abierta en ese sentido porque por ahora lo que se está observando es que lo van a ir a limpiar las autoridades”.

La mayor parte de la basura que el mar arrastra hasta la costa son cajones plásticos de los barcos de pesca. Esos recipientes “terminan en el mar por descarte voluntario o por pérdida accidental de los barcos”. Y agregó: “Sé que salió una normativa (para evitar el descarte), pero esa normativa no va a lograr la solución, hay que regularizar sobre todo la trazabilidad de las cajas, hay que conseguir una ley de trazabilidad de las cajas y a la vez empezar a hablar de las áreas marinas protegidas para entender lo que está pasando vinculado a la pesca de arrastre”.